¿Petro se va del país? Revelan carta que envió al Senado tras terminar su mandato

Gustavo Petro ya dejó la Presidencia de Colombia, pero su salida del cargo trajo consigo un trámite que pocos esperaban: el exmandatario envió una carta al Senado para solicitar autorización para salir del país durante el próximo año.

La solicitud fue radicada después de que terminara su periodo presidencial el pasado 7 de agosto de 2026 y deberá ser revisada por la plenaria de la corporación.

El trámite no significa que Petro continúe ejerciendo como presidente ni que conserve las funciones propias del cargo. Se trata de una disposición constitucional que aplica a quienes han ocupado la Presidencia.

La noticia llamó la atención porque el pedido llega apenas unos días después de la entrega del poder al nuevo mandatario y abre la pregunta sobre por qué un expresidente necesita autorización del Senado para viajar fuera de Colombia.

Publicidad

La respuesta está en la propia Constitución.

Publicidad

Puedes leer: Video: Gustavo Petro dejó la Casa de Nariño: así fue su último acto como presidente

¿Por qué Petro necesita permiso para salir de Colombia?

El artículo 196 de la Constitución Política establece una regla particular para quienes dejan la Presidencia. La norma señala que quien haya ocupado el cargo a título de encargado “no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del Senado”.

Es decir, aunque Petro ya no sea presidente, durante los 12 meses siguientes a la terminación de su mandato existe esta condición especial para sus viajes internacionales.

En su caso, el periodo presidencial terminó el 7 de agosto de 2026, por lo que la restricción se extiende hasta el 7 de agosto de 2027, salvo que el Senado le conceda el permiso solicitado.

Publicidad

La medida es diferente a la que opera mientras una persona está en ejercicio de la Presidencia.

Publicidad

Durante el mandato, la Constitución establece que el jefe de Estado debe dar aviso de sus salidas al Senado o, cuando el Congreso está en receso, a la Corte Suprema de Justicia. Una vez termina el periodo, la regla cambia: se requiere autorización previa del Senado.

La carta que Petro envió al Senado

El expresidente presentó formalmente su solicitud ante la Mesa Directiva y pidió que sea llevada a consideración de la plenaria en la próxima sesión correspondiente. La petición fue radicada el 10 de agosto, apenas tres días después de terminar su periodo presidencial.

En la comunicación, Petro invocó normas constitucionales y del reglamento del Congreso para sustentar su solicitud.

El objetivo es obtener autorización para salir del territorio colombiano durante un año, mientras atiende los compromisos que señaló en la carta.

Según la información conocida sobre la solicitud, el exmandatario explicó que sus desplazamientos estarían relacionados con asuntos de “carácter personal, social, político y académico”.

Publicidad

Ese es uno de los puntos que más llamó la atención de la petición, pues el documento no se limita a plantear un viaje puntual, sino que solicita autorización para el periodo de un año posterior a la terminación de su mandato.

Petro deja la Casa de Nariño Foto: Redes de Gustavo Petro

¿El Senado puede negar el permiso a Petro?

La solicitud no implica que la autorización esté concedida automáticamente.

Publicidad

La petición debe ser sometida a consideración de la plenaria del Senado, que tendrá que decidir si concede o niega el permiso solicitado. Medios nacionales reportaron que Petro pidió que su solicitud sea discutida en la próxima sesión de la corporación.

Puedes leer: ¿Aumenta el salario mínimo? Propuesta de Abelardo De la Espriella para el año 2027

Por eso, mientras no exista una decisión favorable, la autorización solicitada todavía está pendiente.

El trámite tiene como fundamento directo el artículo 196 de la Constitución, una disposición que continúa vigente y que establece expresamente esta condición durante el año posterior a la salida del cargo.