¿Aumenta el salario mínimo? Propuesta de Abelardo De la Espriella para el año 2027

La discusión por el salario mínimo de 2027 ya comenzó en Colombia y la propuesta de Abelardo de la Espriella apunta a tomar la inflación como referencia para definir el aumento. El Gobierno también aseguró que respetará la independencia del Banco de la República para el próximo ajuste salarial.

El punto de partida será el salario vigente durante 2026, que quedó en $1.750.905 después de un incremento del 23,7 %. A esta cifra se suma el auxilio de transporte de $249.095, con lo que el ingreso total llega actualmente a $2.000.000 y será la base del debate para 2027.

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El ajuste de 2026 se produjo después de que no se alcanzara un acuerdo en las mesas técnicas. Mientras los empresarios planteaban aumentos moderados, el Gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, terminó aplicando el incremento de 23,7 % durante ese proceso, dentro de esa negociación salarial.



Ahora, con Abelardo de la Espriella en la Presidencia, la discusión vuelve a centrarse en el comportamiento de los precios. La propuesta plantea que el aumento de 2027 sea proporcional a la inflación, aunque todavía no existe un porcentaje definitivo para los trabajadores.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, también fijó la posición del nuevo Gobierno frente al incremento salarial. El funcionario señaló que el país debe regresar a una política salarial racional y que esta debe proteger el poder adquisitivo de las personas con menores ingresos.

Gómez fue enfático al señalar que el ejecutivo no puede aumentar el salario mínimo cuatro o cinco veces por encima de la inflación anual. Esta postura establece un criterio diferente frente al aumento aplicado para 2026 y pone el comportamiento de los precios en el centro del debate.

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¿Cuánto subiría el salario mínimo en 2027?

Con las proyecciones disponibles sobre la inflación, es posible plantear algunos escenarios para estimar el salario mínimo de 2027. Las cifras del 5 % y 6 % permiten calcular cuánto sería el salario básico si el incremento llegara a coincidir con esos porcentajes en los próximos meses.

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Si la inflación termina en 5 %, el salario mínimo básico pasaría de $1.750.905 a aproximadamente $1.838.450. Esto significaría un aumento cercano a $87.545 mensuales frente al valor vigente durante 2026, sin contar el auxilio de transporte previsto para 2027 al momento de definir el nuevo salario.

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En cambio, si la inflación llega al 6 %, el salario mínimo básico subiría aproximadamente a $1.855.959. En este escenario, el incremento sería de unos $105.054 mensuales respecto al salario actual y tampoco incluiría el auxilio de transporte previsto para 2027 según el escenario económico del país.

Estas cuentas son únicamente proyecciones y no representan el salario mínimo oficial de 2027. El valor definitivo dependerá de los indicadores económicos que se conozcan durante los próximos meses y del proceso de concertación que corresponde antes de fijar el nuevo monto.

El auxilio de transporte tendrá un tratamiento diferente, porque su valor no aumenta automáticamente con el mismo porcentaje del salario mínimo. Para 2026 fue establecido en $249.095 mensuales por medio del decreto correspondiente del Gobierno nacional.

Este auxilio puede ser recibido por trabajadores que tengan un salario de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque el pago no constituye salario, sí tiene efectos legales en la liquidación de algunas prestaciones sociales, entre ellas la prima y las cesantías.

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Por eso, los cálculos del 5 % y 6 % deben entenderse únicamente sobre el salario básico. Para conocer el ingreso total de 2027 será necesario esperar también la cifra que el Gobierno nacional determine para el auxilio de transporte del próximo año y su respectivo decreto.

¿Qué propone Abelardo de la Espriella para 2027?

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La propuesta de Abelardo de la Espriella no plantea reducir el ingreso de los trabajadores. Su enfoque busca que el incremento salarial guarde relación con la inflación anual y siga criterios técnicos, de manera que el poder adquisitivo de quienes reciben menores ingresos pueda ser protegido.

El planteamiento también busca evitar aumentos demasiado alejados del comportamiento de los precios. Según la postura expresada por el Gobierno, la política salarial debe encontrar un equilibrio entre la protección de los trabajadores y las condiciones económicas que enfrenta el país.

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El salario mínimo de 2027, por ahora, continúa siendo una cifra pendiente de definición. Aunque ya existen escenarios que permiten calcular posibles valores, todavía no hay un porcentaje oficial ni un monto establecido para el próximo año, pues el proceso aún está pendiente.

Con una inflación del 5 %, la referencia sería un salario básico cercano a $1.838.450. Si el escenario fuera del 6 %, la cifra subiría hasta unos $1.855.959. En ambos casos, el cálculo parte de los $1.750.905 establecidos como salario básico para 2026 y no incluye transporte.

El valor final deberá definirse al cierre de 2026, una vez avance el proceso de concertación correspondiente. Hasta entonces, las cifras de inflación y las decisiones económicas que se conozcan serán determinantes para establecer cuánto recibirán los trabajadores desde 2027.

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