Así te pueden dejar sin casa y sin dinero con falsos arriendos en Bogotá

Entre la inflación y el costo de vida, si estás buscando un apartamento bien ubicado y a buen precio, seguramente sientes que estás compitiendo en una carrera de obstáculos.

Sin embargo, esa urgencia por encontrar un hogar es precisamente la que están aprovechando redes de ciberdelincuentes para desplegar una arquitectura de engaños que podría dejarte con las manos vacías.

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Esta modalidad no solo busca quedarse con tu dinero mediante supuestos anticipos o reservas; va mucho más allá.



Los delincuentes utilizan "anuncios señuelo" para capturar tu información confidencial, cometer suplantación de identidad y otros delitos financieros.

¿Cómo operan las estafas de apartamentos en arriendo en Bogotá?

Los estafadores publican fotografías de inmuebles reales en sectores de alta valorización, pero con una característica que debería encender todas tus alarmas: precios significativamente inferiores al promedio del mercado.

Para engancharte, utilizan líneas de contacto falsas y te exigen documentación personal sensible antes de cualquier contacto físico.

Incluso, se ha identificado que piden a las víctimas descargar archivos digitales bajo la excusa de "obtener más información" de la propiedad, lo cual es en realidad una trampa para extraer datos de tu dispositivo.

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Casos recientes muestran que ni siquiera las figuras públicas están a salvo. María Cristina de Angulo, conocida como ‘Makis’ (exintegrante de Ventino), denunció haber sido víctima de esta modalidad a través de una supuesta inmobiliaria denominada Atalaya.

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Las zonas afectadas por estafas en Bogotá

La investigación ha detectado patrones recurrentes en barrios residenciales del norte de Bogotá. Aquí te detallo algunos de los inmuebles "fantasma" que se han promocionado fraudulentamente entre junio y julio de 2026:

Molinos Norte (Calle 109): Apartamento de 67 m², estrato 5 o 6, ofrecido por un canon de 2.200.000 pesos con administración incluida.

Apartamento de 67 m², estrato 5 o 6, ofrecido por un canon de 2.200.000 pesos con administración incluida. Chicó Norte: Se han identificado anuncios de inmuebles de 66 m² por 2.520.000 pesos. Un dato revelador del fraude es la duplicidad de anuncios: una misma propiedad se ofrece variando únicamente el piso (quinto frente a séptimo).

Se han identificado anuncios de inmuebles de 66 m² por 2.520.000 pesos. Un dato revelador del fraude es la duplicidad de anuncios: una misma propiedad se ofrece variando únicamente el piso (quinto frente a séptimo). El Nogal: Propiedad de 44 m² publicada por 2.290.000 pesos.

Propiedad de 44 m² publicada por 2.290.000 pesos. Usaquén: Apartamento de 58 m² con un canon de 2.000.000 de pesos.

¿Qué recomendaciones seguir para no caer en fraudes inmobiliarios?

Si estás en pleno proceso de búsqueda, la desconfianza debe ser tu principal aliada. Los expertos en seguridad y las autoridades son enfáticos: si el precio parece demasiado bueno para ser verdad en comparación con el sector, probablemente sea una estafa.

Aquí tienes pautas clave para protegerte:

