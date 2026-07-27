Ana del Castillo golpeó con un micrófono a Andrea Valdiri en su cumpleaños

Andrea Valdiri celebró su cumpleaños número 33 rodeada de sus amigos más cercanos y familiares. Sin embargo, lo que empezó como una noche de música y brindis terminó en un pequeño susto que ya le dio la vuelta a internet: un golpe accidental que le dejó una herida visible en el rostro.

La encargada de ponerle sabor a la noche fue la cantante de vallenato Ana del Castillo, quien llegó el sábado 25 de julio a la capital del Atlántico para darle una serenata privada a su amiga.

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Todo parecía marchar de maravilla entre risas y canciones, pero un movimiento inesperado con el micrófono cambió el tono de la celebración por unos segundos.



¿Cómo fue el accidente de Andrea Valdiri con Ana del Castillo?

El momento exacto quedó registrado en las historias de Instagram de la propia Valdiri, donde se podía ver la gran complicidad que tiene con la artista vallenata.

Mientras ambas cantaban juntas con mucha emoción varios temas reconocidos, Ana del Castillo golpeó sin querer a Andrea en el rostro con el micrófono.

El pasado fin de semana la reconocida cantante Ana del Castillo se encontró en una pijamada con la famosa influencer Andrea Valdiris, donde tomaron, bailaron, cantaron a dúo y hasta fueron a discotecas juntas en Barranquilla. Este encuentro está generando cientos de comentarios. pic.twitter.com/JRgHWdnN9x — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) July 27, 2026

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El impacto fue seco y directo contra la boca de la bailarina barranquillera. En el video se nota que, tras el choque, la reacción de Ana fue inmediata: dejó de cantar para verificar cómo estaba Andrea y ofrecerle disculpas, mostrando una genuina preocupación por lo ocurrido.

A pesar del dolor del momento, la "rumba" no se detuvo y ambas demostraron que su amistad está por encima de cualquier incidente doméstico de este tipo.

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¿Qué le pasó a Andrea Valdiri en el labio tras el golpe?

Aunque muchos pensaron que solo se trataba de un choque leve, la creadora de contenido mostró más tarde que el golpe sí tuvo consecuencias físicas. Valdiri terminó con una lesión en su labio superior que incluso le sacó sangre.

En las imágenes posteriores al accidente, se pudo ver la inflamación y el rastro de la herida provocada por el metal del micrófono.

Este suceso hizo que muchos usuarios en plataformas digitales recordaran un evento muy similar ocurrido recientemente en la televisión colombiana.

El ambiente de euforia y celebración fue el detonante de un movimiento mal calculado.

Más allá del moratón y la sangre, la fiesta se extendió hasta el amanecer entre bailes y más música. Los seguidores de ambas "divas" destacaron la buena vibra que transmiten juntas, e incluso algunos bromearon diciendo que "esa rumba se salió de control" o que Ana es "todo un personaje" por su forma tan auténtica de ser.

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Además, este festejo sirvió para alimentar los rumores sobre la situación sentimental de Andrea Valdiri, ya que algunos interpretaron esta gran celebración como una forma de "pasar la página" ante una supuesta separación, dado que la influenciadora no ha vuelto a publicar contenido con su pareja reciente.