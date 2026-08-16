Camión con ayuda humanitaria recibió millonario comparendo; la multa indignó a muchos

Una caravana de camiones que transportaba ayuda humanitaria hacia el Eje Cafetero para los damnificados del terremoto se encontró con un inconveniente durante su recorrido este domingo 16 de agosto.

Uno de los conductores recibió un comparendo de $1,2 millones después de que su vehículo registrara un sobrepeso aproximado de 60 kilos en una báscula ubicada en Cajamarca, Tolima.

El caso rápidamente llamó la atención en redes sociales luego de que uno de los integrantes de la caravana publicara un video en Instagram contando lo ocurrido. Según su relato, los vehículos viajaban desde la noche anterior con colchonetas y otros elementos destinados a las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La publicación provocó miles de comentarios y abrió una discusión entre quienes cuestionaron la sanción y quienes defendieron la importancia de respetar las normas de tránsito, incluso cuando se trata del traslado de donaciones.

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Ayuda humanitaria quedó detenida durante el recorrido

De acuerdo con el testimonio publicado en redes sociales, los integrantes de la caravana llegaron hasta la báscula del peaje de Cajamarca para realizar el procedimiento correspondiente.

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El conductor que difundió el video explicó que los vehículos estaban cumpliendo con la reglamentación y que uno de sus compañeros fue informado de que registraba alrededor de 60 kilos de sobrepeso.

“Cumpliendo la ley pasamos por la báscula. Este vehículo pasó normal, pero el compañero que venía en la caravana, cumpliendo con la reglamentación, con la bandera, y mostrando que llevaba colchonetas, le dijeron que estaba pasado de peso en 60 kilos”, afirmó.

Según el relato, posteriormente intervino un agente de tránsito, quien habría indicado que el procedimiento quedaba registrado en el sistema y que la alternativa disponible era presentar una apelación.

La situación provocó que el vehículo permaneciera detenido mientras los demás integrantes de la caravana continuaban con su recorrido hacia las zonas afectadas.

“Estamos viajando desde anoche y con ganas de llegar y ayudar en lo que se pueda a los damnificados en el Eje Cafetero”, manifestó el hombre en la grabación.

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El conductor también cuestionó la decisión y expresó su molestia por el momento en que ocurrió la sanción: “Aquí estamos parados, le pusieron al compañero un comparendo de 1.200.000 pesos. Qué tristeza, este el país que tenemos”.

Sanción al camión con ayuda humanitaria generó debate en redes sociales

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La publicación rápidamente se convirtió en tema de conversación. El video acumuló más de 10.000 comentarios en Instagram, con posiciones divididas frente a lo sucedido.

Una parte de los usuarios manifestó su respaldo al transportador y algunos incluso ofrecieron cubrir el valor del comparendo o brindarle asesoría para presentar la apelación.

“Yo los defiendo gratis”, “mande la cuenta yo se la pago”, “si alguien tiene el contacto, yo los defiendo gratis en audiencia” y “Si no le quitan la multa, yo se la pago”, fueron algunos de los mensajes publicados.

También aparecieron comentarios de personas que consideraron que la sanción debía revisarse teniendo en cuenta que el vehículo transportaba Ayuda humanitaria para comunidades afectadas por la emergencia.

Sin embargo, otra parte de los usuarios planteó una perspectiva diferente y recordó que las normas relacionadas con el peso de los vehículos tienen como objetivo reducir riesgos durante los desplazamientos.

“Las leyes existen por algo. El otro lado de la moneda es: ¿qué pasa si por ese sobrepeso no responden los frenos?”, cuestionó uno de los internautas.

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Otro mensaje señaló: “Esto no tiene que ver con que vayan con ayudas humanitarias. Un camión con pesaje extra es un peligro en bajada. Ayudar no significa sobrepasar las leyes”.

Así, el caso de la caravana que transportaba Ayuda humanitaria terminó generando una discusión que va más allá del valor de la multa: por un lado, está la urgencia de llevar suministros a las personas afectadas por el terremoto; por otro, la obligación de mantener las condiciones de seguridad establecidas para el transporte por carretera.

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Por ahora, según la información entregada en el video viral, el conductor cuenta con la posibilidad de apelar el comparendo. El caso continúa generando reacciones entre los usuarios que conocieron la situación a través de redes sociales.

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