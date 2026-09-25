Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
¿CÓMO REPETIR EL ICFES?
VINO A $20.000 PESOS
MODALIDADES DE ESTAFA DIGITAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida creadora de contenido anuncia que será mamá: “¿Cómo voy a estar embarazada?”

Reconocida creadora de contenido anuncia que será mamá: “¿Cómo voy a estar embarazada?”

Por medio de redes sociales circula un video en el que la joven aparece entre lágrimas tras recibir la inesperada noticia, su reacción generó polémica entre los internautas.

Creadora de contenido en momento emotivo tras enterarse de su embarazo inesperado en video viral
Una creadora de contenido se hizo viral al mostrar su emotiva e inesperada reacción tras enterarse de su embarazo, generando opiniones en redes sociales
Captura de pantalla: @lareddelosfamosos
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La creadora de contenido Yuli Ruiz encendió las redes sociales tras publicar un video por medio de sus redes sociales, en el cual confirma que se encuentra a la espera de un bebé. La modelo de 32 años en el post se dejó ver afectada por la noticia.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

En el clip difundido en redes sociales, se observa el instante en que la creadora de contenido está en el piso del baño llorando, mientras una persona, quien realiza la grabación, ingresa para buscarla y le pregunta el motivo de su llanto: “¿Qué pasó? Oye, positivo. ¿Por qué lloras?”.

Últimas noticias

Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda
Farándula

Luto en la televisión: muere querido actor; así lo despidió Lorna Cepeda

Video de un joven de Manizales generó dudas entre los internautas sobre la identidad de Camilo Cifuentes.
Farándula

La identidad de Camilo Cifuentes habría quedado al descubierto: video desató dudas

Puedes leer: ¿Dani Duke está embarazada? Video junto a La Liendra desató rumores entre sus seguidores

Ante la pregunta realizada por el hombre, Yuli responde entre lágrimas: “¿Cómo voy a estar en embarazo?”. Además, muestra la prueba casera con resultado positivo, reflejando su conmoción ante la noticia.

Según información de varios medios de comunicación, la modelo también habría compartido una imagen en horas de la madrugada, exactamente a la 1:41 a. m., en la que se le veía pensativa, sosteniendo su cabeza, con la mirada hacia abajo y entre lágrimas. La publicación estaba acompañada de la descripción: “Y de repente todo cambia”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Yuli Ruiz a su embarazo?

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

La difusión de este contenido dejó sorprendidos a varios internautas, quienes no tardaron en comentar la publicación en redes sociales. La autenticidad del video desató un debate entre quienes celebraron la noticia y quienes dudaron de su veracidad.

Te puede interesar:

Collage muestra a Lina Tejeiro sosteniendo a Gael en sus brazos
Farándula

Lina Tejeiro da sorpresa con nuevo detalle de Gael: ¿dejó ver su carita?

Laura Tobón responde a Yina Calderón tras declarar que su esposo Álvaro Rodríguez es su amor platónico
Música

Laura Tobón rompe el silencio tras coqueteo de Yina Calderón a su esposo: "Se lo comparto"

Publicidad

El anuncio provocado por la empresaria despertó posturas muy divididas. Por un lado, varios usuarios le enviaron cariñosas frases de apoyo como “un hijo es una bendición”, “ese bebé te dará fuerza” y “tus fans te apoyamos”, respaldando a la joven en su nueva etapa.

Por otra parte, varios internautas expresaron su incredulidad en los comentarios con mensajes como: “¿Será que es verdad?”, “No sé si es teatro”, “Puede ser marketing” y “Ojalá no sea un juego”. Cuestionando el video como una posible estrategia publicitaria.

Publicidad

Puedes leer: Emotiva forma en la que Ana del Castillo confirmó el género de su bebé; reveló su nombre

En medio de la polémica, la influencer no tardó en pronunciarse y compartió un mensaje con su comunidad: “Mis amores, yo sé que tienen un poco de especulaciones, preguntas, dudas, yo también. He recibido miles de mensajes, yo voy a salir a contarles absolutamente todo”.

Igualmente, Yuli Ruiz agradeció el respaldo recibido expresando: “Gracias por estar ahí tan pendientes con tantos mensajes tan bonitos, de verdad los amo, los quiero y ténganme un poquito de paciencia”, prometiendo dar pronto explicaciones completas sobre su situación.

Relacionados

Chismes de famosos

Embarazo de famosas

Viral