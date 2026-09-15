Laura Tobón rompe el silencio tras coqueteo de Yina Calderón a su esposo: "Se lo comparto"

Laura Tobón protagonizó un divertido momento durante una entrevista con Eva Rey, tras dialogar sobre las palabras que Yina Calderón había dicho anteriormente sobre su esposo, Álvaro Rodríguez. La presentadora reaccionó con humor al enterarse del particular interés de la empresaria.

El comentario de Yina Calderón surgió en una emisión del podcast 'Me Vale', donde se refirió de manera abierta sobre el empresario. La empresaria de fajas no ocultó su admiración por el esposo de Laura y lo calificó como su “amor platónico”, encendiendo las redes sociales.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el esposo de Laura Tobón?

Durante aquella entrevista, Yina afirmó que sentía admiración por Álvaro Rodríguez, destacando varias de sus cualidades personales y profesionales. La empresaria incluso se mostró dispuesta a recibirlo si algún día terminaba su relación con Laura Tobón.

“Tengo un amor platónico, con el respeto de Laura Tobón. Me encanta ese esposo de Laura Tobón. Donde Laura Tobón lo deje, papi, yo lo recibo. Me parece culto, me parece decente, me parece un hombre inteligente”, indicó la empresaria de fajas.

La influenciadora también destacó la facilidad que tendría para conversar con el empresario debido a su experiencia en los negocios. “Me parece que es un hombre con el que uno se sienta a hablar y puede tener una conversación; me parece un tipo de negocios, me parece un partidazo”, agregó durante la entrevista.

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Laura Tobón y Álvaro Rodríguez cuentan los detalles de la elección del nombre de su segundo hijo Foto: imagen tomada de @laura_tobon

¿Qué respondió Laura Tobón al comentario de Yina Calderón?

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Al recordar durante su propia entrevista las declaraciones que la creadora de contenido había hecho anteriormente en el medio citado, Tobón reaccionó entre risas y destacó la forma directa en que la empresaria suele expresar sus opiniones.

Para la presentadora, esa espontaneidad es una de las características que más valora de la empresaria de fajas: “Primero que todo, Yina Calderón me parece un personajazo. Me encanta porque ella va diciendo lo que opina”, aseguró.

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También añadió: “Eso me parece lo máximo también, porque muchas veces uno se cohíbe y no dice la mitad de las cosas por pensar que lo van a funar. Yina, a mí me encanta que va diciendo todo lo que piensa”.

Sin embargo, esto no terminó ahí; la presentadora lanzó un comentario que captó la atención durante la conversación, respondió de manera directa al ofrecimiento que había realizado Calderón sobre su esposo: “Y el día que lo deje, se lo comparto, claro que sí”, expresó Tobón entre risas.

Adicionalmente, al ser consultada sobre una posible conversación entre Álvaro y Yina, la modelo afirmó que: "seguramente tendrían una conversación bastante divertida. Lo que dice Yina: Álvaro es un hombre con el que uno puede sentarse a hablar por horas”.

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La conversación abrió paso a una posible invitación para la DJ. La modelo indicó que: “Voy a invitar a Yina. Nosotros hacemos con Álvaro un pódcast donde hablamos de todo: de pareja, de la maternidad, de ser papás”, considerando la posibilidad de que la empresaria participara como invitada:

Finalmente, la modelo y presentadora, se dirigió de forma directa hacía Calderón: “Voy a invitarla a ver de qué nos habla. Yina, estás invitada a hablar conmigo y mi esposo y vamos a ver qué puede pasar”, expresó la presentadora.

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¿Quién es Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez es un economista e inversionista colombiano nacido en Bogotá en 1984. Es hijo del empresario Álvaro Rodríguez Acosta, fundador y presidente de la junta directiva de Ventura Group.

Rodríguez estudió Economía en la Universidad de los Andes y cuenta con formación de posgrado en Finanzas y una maestría en Administración. También se desempeño como inversionista ángel y lidera el pódcast Boss Tank, después de su participación en Shark Tank Colombia.

Álvaro Rodríguez y Laura Tobón mantienen una relación desde 2014, se comprometieron en 2016 y se casaron en 2017. La pareja tiene un hijo, Lucca, nacido en diciembre de 2021, y espera a su segundo bebé, Mattia.

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