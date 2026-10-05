Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CASO YENIFER GARCÍA
ACCIDENTE HEBERT VARGAS
FOTOS CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / ¿Murió el profeta simon? La verdad detrás de la noticia sobre el "predicador callejero"

¿Murió el profeta simon? La verdad detrás de la noticia sobre el "predicador callejero"

La noticia sobre el Profeta Simón vuelve a circular en redes sociales y varios videos han generado dudas entre quienes siguen al predicador callejero.

¿MURIÓ el profeta simon? La verdad detrás de la noticia sobre el "predicador callejero"
El Profeta Simón se volvió viral en redes sociales por sus mensajes sobre terremotos y supuestas profecías.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

En redes sociales se han hecho virales varias publicaciones que aseguran que el Profeta Simón, conocido predicador callejero de Medellín, habría muerto. Incluso comenzaron a circular videos acompañados de fotografías del hombre con mensajes de luto, generando dudas entre quienes siguen sus mensajes y recuerdan su particular forma de hablar sobre terremotos y profecías.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Sin embargo, la información sobre su supuesta muerte es falsa. El hombre que se hizo conocido en redes sociales continúa vivo y sigue apareciendo en contenidos publicados en internet, donde mantiene sus mensajes relacionados con las profecías que, según él, podrían ocurrir en diferentes lugares.

Publicidad

Últimas noticias

Ecografía que muestra la estructura ósea de un feto diagnosticado con el síndrome de la cola de sirena y piernas fusionadas
Virales

Hicieron una ecografía a un bebé y descubrieron una ‘cola de sirena’; piernas fusionadas

Hijo de James Rodríguez sorprendió con mensaje tras la victoria de Nacional ante Junior
Virales

Reacción del hijo de James tras la victoria de Nacional ante Junior, ¿por Teófilo?

El nombre del llamado Profeta Simón se volvió especialmente conocido después del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto. A partir de ese momento, miles de usuarios comenzaron a compartir videos antiguos del predicador y a relacionarlos con el movimiento sísmico registrado en Colombia.

Puedes leer: ‘Profeta Simón’ da oscura advertencia a ciudad de Colombia: “Será destruida”

¿Quién es el Profeta Simón y por qué se volvió viral?

Simón es un predicador callejero de la tercera edad, originario de Medellín, que durante años ha recorrido las calles del centro de la ciudad con un megáfono, una Biblia en la mano y una apariencia que muchos relacionan con las representaciones tradicionales de personajes bíblicos, debido a su cabello y barba blanca.

Sus mensajes suelen estar relacionados con el arrepentimiento, el fin del mundo y diferentes acontecimientos que, según sus propias declaraciones, podrían suceder en el futuro.

Su popularidad creció de manera considerable después de que un video suyo comenzara a circular masivamente tras el terremoto registrado en Colombia. En esa grabación hablaba de terremotos ocurridos en otros lugares y posteriormente mencionaba a Colombia.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Una de las frases que más se difundió fue: "Los terremotos comenzaron en Filipinas y ahora Venezuela fue castigado. El próximo terremoto será en Colombia".

Publicidad

Cuando ocurrió el sismo del 10 de agosto, las imágenes del predicador comenzaron a multiplicarse en TikTok, Facebook y X. Muchos usuarios interpretaron sus palabras como una predicción exacta del terremoto.

Sin embargo, esa interpretación no tiene los elementos necesarios para considerar que se trató de una predicción precisa. En el video no se indicó la fecha exacta del terremoto, tampoco se señaló el epicentro en San José del Palmar, Chocó, ni se mencionó la magnitud de 7.4.

Te puede interesar

¿El gramado de El Campín quedó dañado después de BTS?
Bogotá

Filtran imágenes de la gramilla de El Campín después de los conciertos de BTS

Carolina Cruz junto a su pareja, tras romper el silencio y aclarar los rumores sobre el estado de su relación sentimental
Farándula

¿Terminaron? Carolina Cruz rompe el silencio y despeja los rumores sobre su relación

Publicidad

Las nuevas profecías que circulan en redes sociales

Después de convertirse en un fenómeno viral, el Profeta Simón continuó apareciendo en videos que son compartidos por miles de usuarios.

En algunas de sus publicaciones más recientes ha hablado de una supuesta profecía relacionada con Bogotá y Antioquia, asegurando que podrían enfrentar una gran destrucción causada por un terremoto antes de diciembre.

En esos mensajes también ha recomendado almacenar elementos como víveres y linternas, además de realizar acciones relacionadas con sal y aceite en las viviendas.

Puedes leer: Nuevo mensaje del ‘Profeta Simón’ dice que lo embarga la tristeza: "¿Qué esperan?"

Publicidad

Sus declaraciones también incluyen advertencias sobre supuestos megaterremotos de magnitud 9.5 en países como México, Estados Unidos, Chile y Puerto Rico. A esto se suman referencias a una nueva pandemia y a una supuesta pérdida de la gravedad durante siete segundos.

Estas afirmaciones han provocado nuevas reacciones entre los usuarios de redes sociales, especialmente cada vez que alguno de sus videos vuelve a aparecer acompañado de titulares alarmantes.

Publicidad

¿Qué se sabe sobre la supuesta muerte del Profeta Simón?

La información que circula sobre la muerte del Profeta Simón no corresponde con la realidad. Las publicaciones que anuncian su fallecimiento y los videos que utilizan fotografías del predicador con mensajes de luto han generado confusión entre los usuarios.

El hombre continúa apareciendo en contenidos relacionados con sus particulares mensajes y las supuestas profecías que comparte a través de redes sociales. Por eso, las publicaciones que aseguran que el conocido predicador callejero de Medellín murió no deben confundirse con información confirmada. La viralidad de estos contenidos hizo que muchas personas compartieran la noticia sin comprobar si realmente había ocurrido.

Relacionados

Video viral

Profecías

Predicciones