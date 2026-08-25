Nuevo mensaje del ‘Profeta Simón’ dice que lo embarga la tristeza: "¿Qué esperan"?

El ‘Profeta Simón’ volvió a aparecer en redes sociales con un nuevo mensaje en el que habló de la tristeza que, según sus propias palabras, siente al observar lo que ocurre con las personas y la manera en que se ha perdido la fe.

El predicador colombiano aprovechó su intervención para insistir en su llamado a que Colombia y el mundo “abran los ojos”.

“A veces lloro viendo como Dios llora viendo a sus hijos, cómo se están destruyendo, cómo se les perdió el amor, cómo no creen ni en el que les dio la vida, me duele el corazón y oro todos los días”, afirmó Simón en su mensaje.

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Sus palabras volvieron a llamar la atención de los usuarios de redes sociales, donde sus apariciones han generado comentarios y debates alrededor de sus discursos religiosos y de las advertencias que ha realizado durante las últimas semanas.

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El nuevo mensaje del ‘Profeta Simón’

En esta nueva intervención, el predicador puso el foco en la fe y en lo que considera un alejamiento de las personas de Dios. Según explicó, sus oraciones no están dirigidas únicamente a Colombia, sino también a otros lugares del mundo.

El ‘Profeta Simón’ aseguró que ora constantemente para que las personas puedan “abrir los ojos” y “se quiten la venda”, con la intención de que, según su discurso, puedan reconocer la verdad.

La frase se suma a otras intervenciones en las que el hombre ha hablado de la necesidad de regresar a la fe cristiana. Su mensaje mantiene el tono religioso que lo ha caracterizado desde que comenzó a ganar mayor exposición en internet.

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Simón también hizo referencia a lo que considera una presencia creciente de personas alejadas de los principios que predica. Para explicar su postura, recurrió a una comparación con los fariseos mencionados en los relatos bíblicos.

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“El mundo está lleno de fariseos como lo decía Jesucristo”, sostuvo.

“Ustedes se están condenando porque ustedes quieren”

Durante su intervención, el predicador también lanzó una advertencia relacionada con la salvación y la forma en que, desde su perspectiva religiosa, cada persona decide su camino.

“Ustedes se están condenando porque ustedes quieren. No es porque Cristo no quiera salvarlos”, expresó.

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Luego agregó una de las frases que más llamó la atención de su mensaje: “Aquel que crea en Jesucristo se salvará, mientras vida en pecado para la ‘paila’ va”.

El término utilizado por Simón hace parte del lenguaje coloquial con el que suele expresar sus advertencias durante sus predicaciones. En este caso, lo utilizó para referirse al destino que, de acuerdo con sus creencias, tendrían quienes permanezcan alejados de la fe.

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¿Quién es el ‘Profeta Simón’?

El hombre conocido como ‘Profeta Simón’ es un predicador de la tercera edad, originario de Medellín, que durante años habría sido visto en diferentes calles de la ciudad con una Biblia en la mano compartiendo mensajes religiosos.

Su popularidad aumentó considerablemente después de que comenzaran a circular videos suyos en redes sociales.

En sus intervenciones suele hablar sobre la fe, el arrepentimiento, los acontecimientos naturales y lo que considera señales relacionadas con el comportamiento de la humanidad.

Su nombre tomó todavía más fuerza después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó.

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Tras ese movimiento sísmico, usuarios rescataron videos anteriores del predicador y los relacionaron con sus advertencias sobre un posible terremoto en Colombia.

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A partir de entonces, diferentes publicaciones comenzaron a presentar sus declaraciones como una supuesta profecía cumplida. Sin embargo, estas interpretaciones corresponden a los usuarios y a la conversación generada en redes sociales; sus predicciones no constituyen una confirmación científica de acontecimientos futuros.

En intervenciones posteriores, Simón también ha hablado de otros posibles terremotos y de situaciones que, según él, podrían afectar distintos lugares de América. Entre los territorios que ha mencionado están México, California, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Perú.

También ha utilizado referencias a fenómenos astronómicos y ha hablado de un supuesto “terremoto mundial”.