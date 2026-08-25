Joven salió a una cita y terminó hospitalizado en Bogotá: "Gracias a Dios estoy vivo"

Un joven de 32 años, terminó hospitalizado después de aceptar una cita con un hombre que conoció por redes sociales en Bogotá. El encuentro ocurrió el 25 de julio, cerca de la calle 85, y terminó con el afectado herido y con movimientos en sus cuentas bancarias.

El joven había conversado con un hombre que se presentó como 'Juan', de unos 22 años. Cerca de las 9:00 de la noche, este llegó en un Twingo gris acompañado por otro sujeto, a quien presentó como su primo. Ambos vestían bien, tenían celulares de alta gama y hablaban de negocios, algo que le generó confianza.

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Durante la salida, los tres se detuvieron en un establecimiento para comprar bebidas. Mientras el conductor adquirió cerveza, para el joven compraron una botella de agua y un Electrolit. Poco después de beber, comenzó a sentirse mareado y perdió progresivamente la orientación.



En el testimonio entregado a Q'hubo, recordó el momento en que empezó a sentirse mal: “Yo tomé un sorbo grande y ya empecé como a marearme… como cuando una persona está borracha”. Según su denuncia, mientras su estado empeoraba, los hombres comenzaron a pedirle información privada de su celular.

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De acuerdo con el relato, los hombres aprovecharon su estado para insistirle con las claves de seguridad del teléfono. Después, perdió completamente el conocimiento y despertó cerca del mediodía del 26 de julio en el Hospital de Suba, donde descubrió que tenía varias lesiones.

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El joven, perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, aseguró que presentaba heridas en la cara, los brazos y las piernas. Además, descubrió que le habían quitado su celular, dinero en efectivo y tarjetas bancarias. Posteriormente, encontró consumos por varios millones de pesos realizados desde sus cuentas. “Estoy todo raspado, la cara, los brazos, las piernas”, relató.

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Los exámenes especializados realizados en el centro médico arrojaron que los delincuentes le suministraron benzodiacepina. Esta es una sustancia química que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, provocando somnolencia extrema, pérdida de memoria y desorientación.

El joven afectado admitió que este suceso le generó una serie de secuelas psicológicas y emocionales severas. “Me siento un poco mal, realmente”, confesó con evidente tristeza al explicar que se encuentra buscando apoyo profesional para intentar superar este amargo episodio.

Luego de recuperarse, la víctima volvió al lugar de los hechos y logró identificar al conductor gracias a las cámaras de seguridad. Además, entregó a la Fiscalía General el número telefónico del atacante, con quien realizó una videollamada previa al fatal encuentro en el norte.

El ciudadano decidió hacer pública su vivencia para alertar a otros usuarios. “Si las van a usar, primero conozcan a la persona en un lugar público”, aconsejó el joven de 32 años, quien espera que se realicen las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del carro gris.

Para finalizar, el denunciante advirtió sobre la evolución de estas estrategias que afectan a ciudadanos inocentes: “Ahora van por redes sociales, citan a las personas y las drogan. Gracias a Dios estoy vivo, pero otras personas pueden no tener la misma suerte”, alertó de forma clara.

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Las autoridades correspondientes ya cuentan con todo el material probatorio recolectado por el afectado, incluyendo las grabaciones de seguridad del comercio y los datos de contacto telefónico del sospechoso, para avanzar en la ubicación de los responsables de este millonario robo

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