Karina García muestra el inesperado objeto que compró para su bebé y divide opiniones

La influenciadora y modelo colombiana Karina García, conocida por su participación en varios realities, volvió a acaparar la atención en las plataformas digitales tras revelar nuevos detalles sobre el proceso de gestación de su tercer hijo.

Durante una reciente transmisión en vivo realizada a través de TikTok, la creadora de contenido apareció junto a su pareja, el cantante Kris R, para mostrar algunas de las compras que ha realizado como parte de los preparativos para la llegada del bebé.

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Entre los productos que presentó, uno de los que más llamó la atención fue un calentador de pañitos húmedos, adquisición que generó diversas opiniones entre los usuarios. Algunos consideraron que se trata de un artículo innecesario para el cuidado del bebé.



Pese a los comentarios que surgieron durante la transmisión, Karina García explicó que la compra obedeció principalmente a un antojo personal durante esta etapa de gestación. La pareja continúa preparando todo para el nacimiento del niño, cuyo nombre todavía no ha sido definido.

¿Qué dijo Karina García sobre el calentador de pañitos húmedos para su bebé?

Durante la transmisión en vivo, la influencer defendió la adquisición del aparato y aseguró que puede ser una herramienta útil para el cuidado diario del bebé. Según explicó, mantener los pañitos a una temperatura adecuada podría evitar que el pequeño sienta molestias o frío durante el momento de la limpieza.

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Además, Karina García comparó las facilidades disponibles actualmente con las condiciones que tuvo cuando nació su primogénita. La creadora de contenido recordó que en aquella época no contaba con las mismas posibilidades económicas ni con este tipo de productos.

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En medio de la conversación, García se dirigió a Kris R y afirmó: “Amor, tú sabías que en mi época eso no existía, cuando Isabella nació, como que algo para calentar los pañitos. No, mi amor, y es que así existiera, no tenía para comprarlo”.

Por su parte, el cantante Kris R respaldó la decisión de la modelo y destacó que, desde su perspectiva, el aparato puede ayudar a mantener una temperatura más agradable para el bebé durante su limpieza.

Cabe mencionar que Karina García reveló recientemente que espera un niño y que se mudó a una vivienda de mayor tamaño junto a Kris R y sus dos hijos mayores, Isabella y Valentino.

Desde entonces, ha compartido con su comunidad diferentes detalles de esta etapa, entre ellos sus experiencias sobre la maternidad, su vestimenta durante el embarazo y los preparativos para recibir al nuevo integrante de la familia.

¿Qué había pasado con el bebé de Karina García?

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Semanas atrás, la influencer vivió un fuerte susto ante la posibilidad de que su bebé naciera antes de tiempo. Debido al riesgo de un parto prematuro, la creadora de contenido tuvo que seguir de inmediato las indicaciones médicas para proteger su proceso de gestación.

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Luego de la alarma inicial, los especialistas le indicaron que el pequeño debía permanecer al menos dos semanas más en el vientre. Para tranquilidad de la modelo, este periodo no solo se cumplió, sino que ya han transcurrido cuatro semanas desde aquella recomendación médica.

Karina explicó que su hijo se encuentra actualmente más grande y seguro, algo que, según sus palabras, resulta fundamental para que sus órganos continúen desarrollándose. Aunque reconoció que ya tiene deseos de conocerlo, la creadora de contenido pidió a su comunidad que la acompañe con oraciones para que el bebé permanezca en su vientre durante el tiempo necesario.

