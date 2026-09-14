Silvestre Dangond apareció en una sala de cirugía y esto fue lo que reveló el médico

Silvestre Dangond volvió a llamar la atención de sus seguidores, esta vez por una fotografía tomada desde una sala de cirugía. El cantante vallenato apareció junto a un médico antes de ingresar a un procedimiento, una imagen que despertó preguntas sobre lo que le ocurrió y su estado de salud.

La fotografía fue compartida en las historias de Instagram del profesional que atendió al artista. En ella, ambos aparecen en el entorno médico, mientras el mensaje que acompaña la publicación entrega una pista sobre la intervención a la que se sometió el intérprete.

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¿Qué le pasó a Silvestre Dangond?

El cantante pasó por una cirugía, pero hasta el momento no se ha informado de manera precisa cuál fue el procedimiento ni qué situación llevó a que necesitara atención médica. La publicación del especialista es la referencia conocida sobre esta intervención.

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El mensaje que acompañó la fotografía dice:

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“El amor de nosotros no se acaba. Cirugía funcional, ojo. Amén, gloria a Dios”.

La expresión “cirugía funcional, ojo” fue uno de los detalles que más llamó la atención. El término funcional hace referencia a un procedimiento orientado a mejorar una función, aunque la publicación no especifica qué parte del cuerpo fue intervenida ni cuál era el objetivo médico.

Por ahora, no hay información suficiente para establecer el motivo exacto de la cirugía de Silvestre Dangond. La fotografía permite confirmar que estuvo en una sala de cirugía, pero no revela detalles adicionales sobre su recuperación.

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La aparición del cantante en la clínica llega después de que sus seguidores se fijaran en otro cambio relacionado con su imagen. Semanas atrás, Silvestre Dangond se mostró en un evento público con la cabeza completamente rapada.

El nuevo look generó curiosidad entre sus fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse si tenía alguna relación con un asunto de salud. Sin embargo, el artista explicó que se trataba de parte de un proceso de renovación personal y espiritual.

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Ahora, la fotografía desde la sala de cirugía vuelve a poner al cantante en el centro de la conversación en redes sociales. La publicación del médico no ofrece una explicación sobre el procedimiento, por lo que cualquier relación entre el cambio de look y la intervención sería una especulación.