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Ana del Castillo será madre soltera y dejó clara su decisión sobre su hijo

La cantante vallenata habló sobre esta nueva etapa de su vida y contó cómo afrontará la llegada de su primer hijo.

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Ana del Castillo apoyada sobre un auto
Foto: imagen tomada de @anadelcastilloj
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Ana del Castillo atraviesa una nueva etapa personal con la llegada de su primer hijo. La cantante vallenata, que anunció su embarazo hace unas semanas, habló sobre el proceso que está viviendo y confirmó que asumirá la maternidad como madre soltera.

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La artista conversó con el programa La Red, de Caracol Televisión, donde contó algunos detalles sobre su embarazo y sobre las decisiones que ha tomado frente a la llegada de su bebé. Entre ellas está el nombre que tendrá el niño: Noah.

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Ana del Castillo confirmó que será madre soltera

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Durante la conversación, Ana explicó que su hijo llevará sus apellidos y que ella se encargará de criarlo como madre soltera. La cantante también habló de la manera en que ha asumido esta etapa y dejó claro que no está dispuesta a aceptar una situación que, desde su perspectiva, no le brinde tranquilidad.

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“Yo no voy a ser la persona que va a recibir migajas, voy a tener a mi hijo sola, soy madre soltera y mi hijo va a llevar mis apellidos”, afirmó la artista durante la entrevista.

Ana también explicó el significado del nombre que escogió para su hijo. Según contó, Noah está relacionado con Noé en hebreo y señaló que su elección tiene un componente relacionado con su fe.

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La cantante había revelado su embarazo en septiembre, cuando compartió imágenes junto al monumento de Diomedes Díaz en Valledupar. Desde entonces, sus seguidores han seguido las publicaciones relacionadas con el proceso de gestación y la llegada de su primer bebé.

Durante la entrevista, además, Ana habló de una idea que tenía antes de convertirse en madre. Según relató, inicialmente contemplaba la posibilidad de adoptar, pero ahora espera a su propio hijo y aseguró que posteriormente mantiene la intención de adoptar.

La artista también mencionó a algunas de las personas que podrían acompañar a Noah en su vida familiar. Señaló a Andrea Valdiri como posible madrina y a Jean Carlos Centeno como posible padrino. La propia cantante presentó estos nombres durante la conversación, por lo que no se trata de una confirmación de un bautizo ya realizado.

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Otro de los detalles que Ana compartió está relacionado con su carrera musical. La cantante anunció que prepara una canción dedicada a su hijo y que llevará precisamente el nombre de Noah.

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