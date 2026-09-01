“Estoy preñá”: Ana del Castillo confirma que espera su primer hijo, ¿quién es el papá?

Ana del Castillo confirmó este martes 1 de septiembre que está embarazada y espera a su primer hijo. La cantante vallenata sorprendió a sus seguidores con un anuncio publicado en sus redes sociales desde Valledupar, donde aprovechó uno de los lugares más reconocidos de la ciudad para hacer oficial la noticia.

La artista compartió varias fotografías tomadas en el Parque de la Provincia, junto a la estatua del reconocido cantautor Diomedes Díaz. Allí hizo el anuncio con el particular sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones.

“Érase una vez una muchacha que soñaba con ser mamá… y tampoco imaginó que en Valledupar tenían su propia teoría: ‘Oye, pelá, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá’. Y sí, estoy PREÑÁ”, escribió Ana del Castillo.

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Con esa frase, la cantante confirmó lo que durante los últimos días había generado comentarios y especulaciones entre sus seguidores. La noticia también estuvo acompañada por un mensaje de carácter espiritual, en el que la intérprete vallenata habló de lo que representa para ella la llegada de su primer hijo.

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“Entendí algo hermoso, todo obra para bien y nada es casualidad. Gracias, Jesucristo, por permitirme este momento. Todo tiene un propósito. Te amo, niñ@”, añadió en su publicación.

¿Quién es el papá del bebé de Ana del Castillo?

Aunque Ana del Castillo confirmó públicamente su embarazo, hay un detalle que decidió mantener en reserva: la identidad del padre de su bebé.

La cantante no mencionó en su publicación quién es el papá, tampoco entregó una declaración directa sobre la identidad del hombre con quien espera a su primer hijo ni dio detalles adicionales sobre el tiempo de gestación.

Este punto ha despertado especial interés entre sus seguidores, que comenzaron a preguntarse quién podría ser el padre del bebé después de conocer la noticia.

Entre las versiones que circulan en redes sociales aparece el nombre de Roland Valbuena Jr., quien fue mánager de la artista y además sostuvo una relación sentimental con ella en el pasado.

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Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por Ana del Castillo. Tampoco existe, hasta el momento, una declaración pública de la cantante o de su equipo de trabajo que permita establecer que Roland Valbuena Jr. sea el padre del bebé.

Por eso, aunque el nombre ha aparecido en las especulaciones de los seguidores, no puede presentarse como un hecho confirmado.

Roland Valbuena Jr., nombre que ha sido mencionado en las especulaciones sobre quién sería el papá del bebé de Ana del Castillo. /Foto: redes sociales

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Ana del Castillo anunció su embarazo desde Valledupar

La elección del lugar para hacer el anuncio también llamó la atención. Ana del Castillo decidió contar públicamente que está embarazada desde el Parque de la Provincia, en Valledupar, y junto a la estatua de Diomedes Díaz.

Precisamente, la cantante utilizó la conocida creencia popular relacionada con esa estatua para construir el mensaje con el que confirmó su embarazo.

La frase “Oye, pelá, no te sientes al lado de Diomedes que vai a quedá preñá” fue incorporada por la propia artista en su publicación, convirtiéndose en el punto de partida de la revelación.

Más allá de esa referencia, Ana del Castillo acompañó la noticia con un mensaje en el que expresó su agradecimiento y habló del significado que tiene para ella convertirse en mamá.

¿Qué ha confirmado Ana del Castillo sobre su bebé?

Hasta ahora, la información confirmada directamente por la artista es que está embarazada y que se trata de su primer hijo.

También dejó claro que se refiere a su bebé como su “niñ@” y compartió públicamente la felicidad que le produce esta nueva etapa.

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Lo que todavía no ha revelado es quién es el padre del bebé, cuánto tiempo de embarazo tiene o cuándo sería el nacimiento.

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Por ahora, esos datos permanecen sin confirmación pública, mientras la noticia del embarazo continúa generando comentarios entre los seguidores de la cantante vallenata.

La gran pregunta que queda abierta después del anuncio es precisamente la que muchos comenzaron a hacer tras conocer la noticia: ¿quién es el papá del bebé de Ana del Castillo? Hasta que la artista lo confirme, cualquier nombre que circule debe entenderse únicamente como una especulación.

