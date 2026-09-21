Yina Calderón lanza contundente mensaje a James Rodríguez tras su llegada a Nacional

Yina Calderón volvió a encender las redes sociales luego de referirse al cambio que esta viviendo James Rodríguez. La empresaria aprovechó varias historias de Instagram para cuestionar el rendimiento del futbolista.

La influencer se pronunció después de conocer un video publicado por La Liendra, quien aseguró que James Rodríguez se apresuró al regresar a la liga colombiana. El influencer consideró que el mediocampista pudo continuar su carrera en el exterior.

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Yina mostró su desacuerdo con la postura de La Liendra y dejó en claro que, desde su perspectiva, el exjugador no se debe comparar con figuras de la élite europea. Además, cuestionó el nivel mostrado con la Selección Colombia.



¿Qué dijo Yina Calderón sobre James Rodríguez?

Yina Calderón lanzó una fuerte crítica y recordó la participación del futbolista en la reciente cita en el Mundial. "Primero que todo, Liendra, ¿qué fútbol nos ofreció James en el Mundial? Pésimo rendimiento, no sirvió para nada", afirmó.

La empresaria de fajas extendió sus cuestionamientos al desempeño del equipo deportivo durante aquella competencia. Según ella, el equipo no cumplió con las expectativas y terminó dejando una imagen que, para ella, fue negativa ante los aficionados colombianos.

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“No hicieron absolutamente nada, sino hacernos pasar pena ajena, porque ni siquiera fueron capaces de llegar al partido con Argentina”, expresó, enfocándose en el rendimiento que mostraron los jugadores.

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La creadora de contenido afirmó de manera contundente que varios integrantes del equipo no deberían contar con contratos para esta temporada. En su opinión, los partidos dentro de la cancha no estarían acordes con las expectativas generadas alrededor de los futbolistas.

¿Por qué Yina Calderón cuestionó la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional?

Yina Calderón también crítico la llegada del jugador al equipo deportivo. El futbolista firmó con el conjunto antioqueño hasta junio de 2027, después de su paso por Minnesota United de la MLS y de permanecer dos meses sin pertenecer a un equipo.

Para la empresaria de fajas, el club paisa le dio una gran oportunidad al recibirlo y asumir su salario dentro del torneo colombiano. Sin embargo, cuestionó las condiciones que rodearon su contratación y puso en duda la disciplina que, según ella, muestra el jugador.

“¿Cómo se les ocurre que le van a dar trabajo a un pavasonso que ni siquiera entrena, que ni siquiera muestra rendimiento, que no hace absolutamente nada que sentarse...”, cuestionando el fichaje del mediocampista por el equipo antioqueño.

La DJ también señaló que Atlético Nacional habría recibido al jugador después del periodo que pasó sin equipo. Desde su perspectiva, el nivel reciente mostrado por Rodríguez no justificaría que llegara a una institución de ese perfil dentro de la competencia nacional.

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¿Qué dijo sobre los futbolistas y los comerciantes?

La creadora de contenido llevó su crítica más allá del fútbol, relacionando el desempeño de la selección Colombia con la situación de comerciantes que invierten en productos relacionados con los jugadores. Según ella, muchos adquirieron camisetas y otros artículos esperando impulsar sus ventas durante las competencias.

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Finalmente, cuestionó las remuneraciones de los futbolistas profesionales frente al compromiso y desempeño que muestran durante los partidos. También, realizó una petición dirigida a los futbolistas que forman parte de la Selección Colombia: “Lo mínimo que ellos pueden tener con nosotros es sentido patriota”.