James Rodríguez pone fin a su historia con la Selección Colombia: "Llegó el momento"

El mediocampista James Rodríguez encendió las redes sociales tras confirmar de manera oficial su retiro de la Selección Colombia; esta noticia llega luego de 15 años de carrera. En el video, el ex 10 de la tricolor anunció el fin de su etapa internacional para enfocar su futuro en Atlético Nacional.

En su mensaje de despedida, el futbolista compartió palabras sobre su ciclo vistiendo la camiseta de Colombia. El goleador afirmó: "Hoy quiero hablarles desde el corazón, después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar”.

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James Rodriguez se despide de la Seleccion Colombia tras 15 anos de historia, goles y momentos memorables con la camiseta tricolor Foto collage creado por La Kalle; @jamesrodriguez10

El futbolista habló sobre el significado que tuvo para él representar al país durante las tres citas mundiales y cuatro Copas América. Con la voz notablemente afectada por la decisión, dijo: "Vestir esta camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solo por mí".

El deportista resaltó las metas que se trazó desde su debut oficial en octubre de 2011 frente a Bolivia. "Desde que llegué a la Selección tuve un pensamiento muy claro. Que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré".

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Con orgullo, el hoy exjugador del equipo colombiano se refirió a los símbolos que portó durante sus partidos en la Selección Colombia, afirmando que: “Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entrega”.

El portador del número 10 durante más de una década; les dedicó las siguientes palabras a sus seres queridos: “Muchas veces fueron mi fuerza cuando las cosas no eran fáciles, especialmente mis hijos, Salomé y Samuel; muchas veces jugué por ellos”, señalando que fueron su motor principal en la cancha.

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James Rodríguez finaliza su trayecto con la tricolor luego de concluir su participación en la Copa del Mundo de 2026. Su último compromiso vistiendo la camiseta de Colombia ocurrió el 7 de julio frente a Suiza en octavos de final, donde disputó 65 minutos antes del adiós en penales.

¿Por qué James Rodríguez se retira de la Selección Colombia?

La noticia del cucuteño de 35 años tomó por sorpresa a los fanáticos del futbol; muchos se preguntan qué fue lo que lo llevó a tomar esta inesperada decisión. Lo cierto es que James al parecer decidió dar un paso al lado y concentrar todos sus esfuerzos en su club.

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Recientemente, el futbolista firmó un contrato con Atlético Nacional, acuerdo que se extendería hasta el 30 de junio de 2027 y que marca su regreso al fútbol colombiano después de casi 19 años. Su último partido con Envigado F.C. fue el 10 de noviembre de 2007.

Según varios medios de comunicación, el cucuteño le dio prioridad al proyecto deportivo del equipo antioqueño para encarar esta etapa de su trayectoria profesional. Al asumir este compromiso con la escuadra verde, al parecer James buscaría mantener su rendimiento como el eje principal del esquema táctico en la cancha.

James Rodríguez junto a sus hijos Salomé y Samuel en el terreno de juego, rodeado del cariño de la afición en medio de los anuncios sobre su futuro profesional Foto: @jamesrodriguez10

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¿Cuáles fueron los números de James Rodríguez con la Selección Colombia?

James Rodríguez anunció este 15 de septiembre de 2026 su despedida como jugador de la Selección Colombia. El volante cierra su etapa con 131 partidos oficiales, 116 de ellos como titular, además de 31 goles y 40 asistencias, cifras que lo consolidan como el futbolista con más presencias en la historia de la Tricolor.

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Con sus 31 goles, James Rodríguez ocupa el segundo lugar entre los máximos goleadores históricos de la Selección Colombia, solo por detrás de Radamel Falcao García, quien suma 36. Además, el mediocampista marcó seis tantos en Copas del Mundo y ganó la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014.

A este registro se suma el Premio Puskás que recibió por su inolvidable gol de volea ante Uruguay en 2014. También fue subcampeón de la Copa América 2024, torneo en el que fue elegido mejor jugador tras establecer el récord de seis asistencias en una misma edición.

