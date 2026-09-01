Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

El pasado lunes 31 de agosto se convirtió en un día inolvidable para los aficionados del fútbol, en especial para los fanáticos de "La Pulga". Lionel Messi, legendario capitán de la Selección Argentina, compartió por medio de sus redes sociales un importante anunció.

En el post que realizó en la red social, anunció lo que muchos presentíamos, pero que aun así dudábamos que pasaría, y fue el anuncio de su retirada del equipo albiceleste a sus 39 años.

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No fue cualquier publicación, fue una publicación a su estilo; mediante una emotiva carta escrita a mano, el jugador comunicó al mundo del deporte que esta etapa llegó a su fin.



El astro argentino compartió la conmovedora despedida con sus seguidores; habló con sinceridad sobre el dolor que sentía al tomar esta decisión; también se sinceró sobre su estado de salud físico y mental, con estas palabras: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento" marcando así su adiós.

En su carta de despedida, fijada en su Instagram, el 10 argentino, Lionel Messi dejó otra frase sumamente impactante, en la que describió su sentir actual: "Me vacié, ya no tengo más para dar" reconociendo de manera honesta el final de su ciclo en el mundo del deporte.

El ídolo del Rosario sabe que es el momento para dar paso a los nuevos talentos. En su carta escrita a mano, el argentino añadió la siguiente cita: "Aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

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¿Por qué se retira Lionel Messi de la Selección Argentina?

El 2026 fue un año complejo para el astro argentino, por no decir que devastador, pues este sufrió la pérdida de su padre, Jorge Messi, quien falleció a inicios de agosto, con 68 años de edad. Este acontecimiento familiar marcó de manera profunda la vida del jugador.

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Durante el funeral en Rosario, se filtró una desgarradora imagen de Lionel Messi junto a su esposa, Antonela. En la fotografía, el futbolista aparece visiblemente afectado.

El astro compartió en sus redes sociales una carta escrita a mano para su padre, más exactamente para despedirlo; en la carta destacó la frase: "Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más".

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Este suceso sería una de las razones por las que el 10 de la albiceleste terminó por tomar la decisión de retirarse del equipo nacional. El mismo Messi lo afirmó en su publicación de despedida de las canchas, la cual escribió el 21 de julio, pero ahora está más convencido que antes: "Más convencido que antes".

El segundo acontecimiento doloroso del año para el crack fue la derrota sufrida en la final del Mundial 2026 frente a España. El equipo cayó por un marcador de 1-0 en la prórroga jugada en el MetLife Stadium, impidiéndole obtener el bicampeonato mundial consecutivo al capitán.

La pérdida de la Copa desató las lágrimas de Messi; en el evento de premiación en Nueva Jersey se vio reflejada la inmensa tristeza tras perder el más grande evento futbolístico. Aun en medio de la derrota, el ídolo argentino completó un torneo histórico para el recuerdo con ocho anotaciones y cuatro valiosas asistencias en siete partidos disputados.

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¿Cuáles son las estadísticas y récords de Messi en la Selección?

A pesar de que la era de "La Pulga" llegó a su fin, con algunas pérdidas, nos deja una trayectoria totalmente legendaria. Messi se retira siendo el mayor anotador de su país con 127 goles anotados y con un récord de 207 compromisos oficiales disputados.

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Durante su paso de 20 años en la Selección Argentina, el futbolista logró levantar cuatro títulos mayores inolvidables. Se consagró como campeón de la histórica Copa América, la Finalissima frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y otra recordada edición del torneo continental.

Finalmente, el ídolo no se olvidó de sus seguidores y agradeció el cariño que recibió de los hinchas que lo apoyaron en las buenas y en las malas. En su carta, dejó unas palabras para ellos: "Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera".

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