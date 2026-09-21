Revelan causa de la muerte del hijo de Aylín Mujica: esto arrojó la autopsia

La muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, vuelve a ser noticia luego de que la artista revelara los resultados de la autopsia realizada tras su fallecimiento en Barbados.

Mauro, quien era conocido en el mundo de la música como Maahez, murió el pasado 16 de julio a los 30 años. Dos meses después, su madre decidió hablar públicamente sobre los resultados de los estudios realizados tras su muerte y explicó cuáles fueron las complicaciones médicas que llevaron al desenlace.

De acuerdo con lo relatado por Mujica, la autopsia estableció que su hijo tenía neumonía y que esta condición terminó provocando fallas en diferentes órganos. Además, los estudios detectaron un coágulo en uno de sus pulmones.

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“Lo de la autopsia que le hicieron fue que murió producto de fallos de órganos, producto de una neumonía que él tenía. Tenía un coágulo en el pulmón porque agarró un avión y esa altura le provocó más problemas a otros órganos”, explicó la actriz.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

Según la explicación entregada por Aylín Mujica, el cuadro de neumonía fue uno de los elementos centrales que aparecieron en los resultados de la autopsia.

La actriz contó que Mauro sufrió varias complicaciones mientras se encontraba en Barbados y que su estado de salud se deterioró rápidamente. Uno de los hallazgos mencionados fue el coágulo en el pulmón, situación que, de acuerdo con la explicación de Mujica, habría empeorado después del viaje en avión.

La muerte del joven ocurrió el 16 de julio, cuando se encontraba en la isla caribeña. Antes de que se conocieran los resultados de la autopsia comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo que pudo haber provocado su fallecimiento.

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Una de ellas relacionaba su estado de salud con el uso de vapeadores, debido a información que había trascendido sobre este hábito. Sin embargo, Aylín Mujica fue clara al señalar que no cuenta con elementos para afirmar que esa haya sido la causa de la muerte de su hijo.

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“Yo no puedo decir que fue el vape, aunque creo que es algo muy dañino”, manifestó la actriz.

De esta manera, la propia Mujica descartó presentar el vapeo como una causa confirmada y puso el foco en los resultados de la autopsia que, según su relato, señalaron la neumonía, el coágulo pulmonar y las complicaciones que terminaron afectando varios órganos.

Así fueron los últimos momentos de Mauro en Barbados

Además de revelar lo que encontró la autopsia, Aylín Mujica contó cómo fueron los momentos previos al colapso de su hijo.

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Según su relato, Mauro estaba en una playa de Barbados viendo el atardecer cuando presentó una emergencia médica.

“Estaba en la playa viendo el atardecer, colapsó y le dio un ‘heart attack’, un ataque, un infarto. Convulsionó en tres ocasiones y tuvo que ser trasladado de emergencia”, relató la actriz.

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En declaraciones anteriores, Mujica ya había contado que su hijo presentó graves complicaciones durante su hospitalización en Barbados. Según lo que había relatado entonces, los médicos detectaron coágulos y tuvieron que realizar maniobras para intentar estabilizarlo.

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La situación se produjo mientras la actriz se encontraba fuera de Barbados. Posteriormente viajó hasta la isla para adelantar los trámites relacionados con el fallecimiento de su hijo.

Mauro Menéndez se desempeñaba como DJ y productor musical bajo el nombre artístico de Maahez. Su muerte ocurrió durante el viaje que había realizado a Barbados.

Los resultados de la autopsia permiten ahora conocer nuevos detalles sobre las condiciones médicas que enfrentaba el joven antes de su fallecimiento, luego de varias semanas en las que circularon diferentes versiones sobre lo ocurrido.