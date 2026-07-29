Sale a la luz último audio del hijo de Aylín Mujica antes de morir; se lo envió a su mamá

La difusión de un mensaje de voz reveló nuevos detalles sobre los últimos momentos de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica, antes de su fallecimiento.

El audio fue dado a conocer por un programa de televisión en México y corresponde a la última comunicación que el joven le envió a su madre antes de morir, el pasado 16 de julio de 2026.

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En la grabación, Mauro Menéndez buscó transmitir tranquilidad a la actriz sobre su estado de salud, luego de recibir atención médica por un malestar que presentaba. En el mensaje explicó que se había sometido a varios exámenes para determinar el origen de sus síntomas.



Según el audio, el hijo de Aylín Mujica comentó que los estudios confirmaron que padecía neumonía y que ya había iniciado el tratamiento correspondiente. “Me hicieron los rayos X y sí… dicen que tenía neumonía, pero ya, me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron”.

Asimismo, aseguró que su estado de salud había mejorado significativamente. “Ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada. Ya estoy bien”.

En redes sociales, varios usuarios interpretaron el mensaje como un intento de tranquilizar a su madre antes de que ocurriera su fallecimiento.

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¿Cómo falleció el hijo de Aylín Mujica?

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Mauro Menéndez murió en la isla de Barbados, donde se encontraba de viaje. Según contó posteriormente Aylín Mujica, su hijo ya presentaba un cuadro de neumonía antes de salir hacia ese destino.

Durante su estancia en la isla, su estado de salud se agravó. La actriz relató que el joven sufrió una emergencia médica que incluyó varios episodios de convulsiones.

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Ante esta situación, el personal médico realizó maniobras de reanimación en repetidas ocasiones. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no fue posible estabilizar sus signos vitales.

De acuerdo con lo explicado por la actriz, los informes médicos concluyeron que Mauro Menéndez falleció a causa de un infarto provocado por las complicaciones derivadas de la neumonía.

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Aylín Mujica y su hijo Mauro Menéndez Foto: Instagram @aylinmujic

Tras la muerte de su hijo, Aylín Mujica retomó sus compromisos profesionales en Colombia, donde participa en las grabaciones de un reality de cocina.

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La difusión del audio por parte de la prensa mexicana se produjo en medio de las reacciones que surgieron en redes sociales por la decisión de la actriz de continuar con sus actividades laborales tras la pérdida de su hijo.