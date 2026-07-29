"Tuve que dar disculpas": Marcela Reyes revela calvario que vivió tras amenaza de Anuel

Si sigues de cerca la vida de las celebridades colombianas, seguramente recuerdas el revuelo que causó Marcela Reyes hace un tiempo.

Sin embargo, lo que muchos no sabían eran los detalles detrás de cámaras de su enfrentamiento mediático con Anuel AA.

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En una reciente y reveladora entrevista en El Klub de La Kalle, la DJ abrió su corazón para contar cómo un intento de "hacerse la chistosa" terminó convirtiéndose en una pesadilla personal y profesional.



Todo comenzó en el contexto de la ruptura entre Karol G y Anuel AA. Marcela, fiel defensora de "La Bichota", decidió opinar sobre la nueva relación del rapero con Yailin La Más Viral.

Según explicó en la emisora, su intención no era maliciosa: "Era por dámelas de chistosita... uno a veces quiere darse las de hacer reír".

No obstante, sus palabras sobre que a Yailin "la linchan" si venía a Colombia fueron tomadas como una amenaza seria en República Dominicana y por el propio Anuel.

¿Por qué Anuel AA amenazó a Marcela Reyes?

La reacción del intérprete de "Más rica que ayer" no se hizo esperar. Marcela relató en El Klub de La Kalle que el conflicto escaló a niveles que nunca imaginó.

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Según sus palabras, el acoso en redes sociales fue inmediato: "Solo veía ratas y la banderita de República Dominicana... era una cosa impresionante".

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En cuestión de 15 minutos, su cuenta subió 100,000 seguidores por el escándalo, pero poco después Instagram le cerró sus perfiles principales y de empresas.

Lo más grave, según cuenta la DJ, fue la respuesta directa del puertorriqueño. "Anuel salió y me amenazó en redes", afirmó Marcela durante la entrevista.

El rapero llegó a preguntar públicamente quién era el marido de ella para "entenderse entre hombres" y lanzó advertencias sobre su carrera musical, diciéndole que la pondría a cantar sin autotune.

Para Marcela, esto dejó de ser un juego de redes para convertirse en una preocupación por su integridad física.

¿Qué consecuencias tuvo para Marcela Reyes su pelea con Yailin y Anuel?

El miedo se apoderó de la empresaria cuando las amenazas trascendieron lo digital. Marcela reveló que estuvo a punto de tomar decisiones drásticas respecto a su trabajo:

"Tenía una gira en Estados Unidos y casi que me toca cancelarla porque las amenazas de atentados a los lugares donde yo iba... fue una cosa horrible".

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El pánico por su vida era real, ya que el contexto se salió totalmente de control debido a las interpretaciones culturales y la viralidad del mensaje.

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Ante la gravedad de la situación y la presión, la DJ tomó un camino de rectificación. Aunque asegura que no fue obligada por terceros, el peso de la situación la llevó a actuar.

"Tuve que salir a dar disculpas porque no porque me obligaron por nada, porque a mí me dio pena y la cosa se empezó a poner súper grave", confesó en los micrófonos de La Kalle.

Con este gesto, buscó reconocer que cometió un error al expresarse de esa forma y tratar de calmar las aguas en un conflicto que ya rozaba lo peligroso.

Hoy, Marcela mira hacia atrás y reconoce que fue un "error del pasado" y un problema de interpretación cultural, pero la experiencia de ser señalada y amenazada por una figura de la talla de Anuel AA es algo que, sin duda, marcó un antes y un después en su forma de manejar su presencia pública.

Mira la entrevista completa: