La inusual propuesta que recibió Karol G durante un concierto: “Quizás en un futuro”

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores durante una de sus recientes presentaciones en Los Ángeles, como parte de su gira internacional Viajando por el mundo Tropitour.

Durante el espectáculo, la intérprete de música urbana descendió del escenario principal para acercarse a los fanáticos que se encontraban en las primeras filas.

En medio de este recorrido, un hombre de 56 años llamó la atención de la cantante con un particular mensaje en su camiseta. El fanático, quien hablaba exclusivamente en inglés, llevaba escrita la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”.



Puedes leer: La dolorosa reacción de Maluma tras el terremoto en Colombia: “Qué dolor tan hp”



La reacción de la cantante, conocida popularmente como La Bichota, fue de sorpresa y agrado. Al leer el mensaje, Karol G respondió a la propuesta y, posteriormente, explicó su posición frente al matrimonio.

Dirigiéndose al seguidor en inglés, la artista expresó: “Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje”.

Publicidad

Sin embargo, la interacción no terminó allí. El hombre llevaba otra frase en su camiseta que decía: “Soltero, pero no disponible”.

Publicidad

¿Qué más pasó con la propuesta a Karol G?

Al leer el segundo mensaje, la cantante paisa tomó la situación con humor y bromeó con el fanático, señalando que ella también necesitaba una camiseta similar.

Antes de continuar con su repertorio, Karol G cerró el particular encuentro con una frase que dejó abierta la posibilidad de un futuro matrimonio: “Quizás en un futuro. Muchas gracias”. Posteriormente, la cantante abrazó al fanático, quien se mostró emocionado por este intercambio de palabras con su seguidor.

Puedes leer: El secreto detrás del primer encuentro entre Daiky Gamboa y Karol G: "Estaba destinado"

El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó numerosos comentarios. Algunos usuarios destacaron el carisma de la cantante, mientras otros aprovecharon la situación para hacer referencia a figuras del género con las que ha sido relacionada.

Publicidad

La situación se produjo semanas después del lanzamiento de su más reciente álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, publicado el pasado 7 de agosto.

El disco ya acumula millones de reproducciones en plataformas de streaming a nivel global. Tras su paso por Estados Unidos, la gira Viajando por el mundo Tropitour continuará por diferentes territorios y tiene previsto llegar a Bogotá en diciembre.

Publicidad

Mira también: ¿A Daiky Gamboa le molesta que lo conozcan por Karol G? El Dj responde la verdad