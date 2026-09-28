La verdad detrás de la venta para ver la transmisión en vivo del parto de Karina García

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales luego de que comenzara a circular una imagen relacionada con el nacimiento de su próximo hijo. En la publicación se hablaba de supuestos precios para quienes quisieran ver una transmisión en vivo del parto de la creadora de contenido.

La imagen rápidamente comenzó a moverse entre usuarios de redes sociales, generando comentarios y preguntas sobre si la influencer realmente estaría preparando una transmisión especial para compartir con sus seguidores uno de los momentos más importantes de su embarazo.

Karina, quien ha mantenido bastante activa a su comunidad durante esta etapa, decidió pronunciarse directamente y aclarar qué hay detrás de la publicación que comenzó a circular.



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¿Qué pasó con la supuesta venta para ver el parto de Karina García?

A través de sus historias de Instagram, Karina García compartió la imagen que estaba circulando y dejó clara su posición frente a la información que aparecía allí.

La publicación estaba presentada como si se tratara de un anuncio oficial y utilizaba el nombre de la creadora para promocionar una supuesta experiencia relacionada con el nacimiento de su bebé.

En la pieza se podía leer: “Bienvenida al mundo con Karina García, tarifas para ver mi parto natural en vivo en directo, cupo limitado reserva tu lugar”.

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El supuesto anuncio, además, presentaba diferentes tarifas dependiendo de las condiciones bajo las cuales los usuarios podrían presenciar el nacimiento. La forma en que estaba diseñado hizo que algunas personas lo relacionaran directamente con una posible iniciativa de Karina para compartir el momento con sus seguidores.

Sin embargo, la propia creadora de contenido salió a hablar del tema después de encontrarse con la publicación circulando en redes.

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“Esto es totalmente falso, porfa no crean todo lo que ven, yo jamás haría algo así”, escribió Karina García al compartir la imagen en sus historias de Instagram.

Con ese mensaje, la influencer dejó claro que la información que estaba circulando no correspondía a una propuesta que ella hubiera anunciado públicamente.

Karina García aclaró la situación en redes sociales

La publicación apareció en un momento en el que Karina García también ha estado en el centro de varias conversaciones en redes sociales por la llegada de su bebé y por las diferentes controversias que han rodeado su relación con Kris R.

En los últimos días, el nombre de la creadora también apareció dentro del enfrentamiento público entre Kris R. y Mr. Stiven. Parte de esa discusión incluyó comentarios relacionados con la pareja de Karina y con el bebé que viene en camino.

Por eso, la aparición de una nueva publicación utilizando el nombre de la influencer generó todavía más comentarios entre sus seguidores.

Esta vez, Karina decidió no dejar pasar el tema y utilizó sus propias redes sociales para advertir a su comunidad sobre la información que estaba circulando.

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¿Karina García transmitirá su parto en vivo?

La publicación que circuló hablaba específicamente de una supuesta transmisión en vivo del nacimiento del bebé. Sin embargo, en las declaraciones compartidas por Karina García no se anunció una transmisión de este tipo ni se presentó una iniciativa oficial para que sus seguidores pagaran por acceder al momento.

La creadora únicamente se refirió a la imagen que estaba circulando y aseguró que no correspondía a ella.

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El tema también despertó curiosidad porque Karina García ha compartido con sus seguidores diferentes momentos de su embarazo. La expectativa alrededor de la llegada de su hijo ha hecho que cualquier publicación relacionada con el nacimiento genere rápidamente reacciones y comentarios.

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En este caso, la conversación comenzó a partir de una imagen que incluía precios, condiciones de acceso y una supuesta invitación para ver el parto en directo.

Karina reaccionó ante esa publicación y aprovechó el alcance de sus historias para entregar su versión.