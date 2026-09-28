Murió reconocido diseñador que llegó a Miss Universo tras terrible accidente de tránsito

El mundo de la moda y el calzado en Colombia recibió una noticia que sorprendió especialmente al sector de los certámenes de belleza. Richard Joyas, reconocido diseñador de calzado caleño, falleció el sábado 26 de septiembre de 2026, después de permanecer varios días internado en una clínica de Cali.

La noticia fue reportada por medios de la capital del Valle del Cauca, que informaron sobre la muerte del diseñador, quien durante su trayectoria consiguió llevar sus creaciones a importantes escenarios nacionales e internacionales.

Richard Joyas era conocido principalmente por su trabajo en el diseño de calzado para concursos de belleza. Uno de los escenarios más importantes en los que estuvo presente su trabajo fue Miss Universo, certamen para el que llegó a crear zapatos para más de 12 candidatas.



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Entre las representantes que utilizaron sus diseños estuvo Amanda Dudamel, quien representó a Venezuela en Miss Universo 2022. Además, Richard Joyas trabajó con candidatas de diferentes ediciones del reconocido certamen.

Su carrera también tuvo una proyección internacional. En 2025 se conoció que participaría en el New York Fashion Week, mientras que para 2026 había anunciado nuevamente su presencia en una pasarela internacional.

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Richard Joyas y su trayectoria en el diseño de calzado

Richard Joyas nació en Cali y estuvo ligado desde sus primeros años al tradicional oficio del calzado. Era hijo de un zapatero caleño, de quien habría heredado el talento y el interés por esta profesión.

Con el paso de los años, logró construir su propio camino dentro de la moda y llevar sus creaciones a escenarios donde el calzado tiene un papel importante en la presentación de las candidatas.

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Su participación en Miss Universo fue uno de los capítulos más destacados de su trayectoria. El diseñador llegó a crear calzado para más de una docena de representantes que participaron en diferentes ediciones del concurso.

Uno de los nombres asociados a su trabajo fue el de Amanda Dudamel, representante de Venezuela en Miss Universo 2022, quien lució una de sus creaciones durante su paso por el certamen.

El trabajo de Richard Joyas también comenzó a tener mayor presencia fuera del país. Su participación anunciada en el New York Fashion Week representaba otro paso dentro de la proyección internacional que había conseguido para sus diseños.

Para 2026, además, había anunciado nuevamente su presencia en una pasarela internacional.

¿Qué pasó con Richard Joyas?

Los reportes publicados por medios caleños señalan que Richard Joyas sufrió un accidente de tránsito el pasado 16 de septiembre de 2026.

Según la información conocida, el hecho ocurrió cuando el diseñador se encontraba esperando un bus frente a una obra en construcción.

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Después del accidente, fue trasladado a la Clínica Colombia, en Cali, donde permaneció internado durante varios días mientras recibía atención médica.

Finalmente, Richard Joyas falleció el sábado 26 de septiembre, de acuerdo con los reportes conocidos.

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Hasta el momento, la información disponible no entrega mayores detalles sobre las heridas que sufrió durante el accidente ni establece públicamente una causa médica específica de su fallecimiento.

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Por eso, los datos conocidos hasta ahora se concentran en el accidente ocurrido el 16 de septiembre, su posterior traslado a una clínica de Cali y su fallecimiento diez días después.

La noticia tomó por sorpresa a quienes seguían su trabajo dentro del mundo del calzado y los certámenes de belleza, especialmente por la trayectoria que Richard Joyas había construido desde Cali y por la llegada de sus diseños a escenarios como Miss Universo y otras importantes pasarelas