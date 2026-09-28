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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Joven que obtuvo 500/500 en ICFES confiesa que algunas respuestas las respondió sin saber

Joven que obtuvo 500/500 en ICFES confiesa que algunas respuestas las respondió sin saber

En diálogo con la emisora La Kalle, el estudiante bogotano explicó cómo enfrentó los puntos donde dudó y qué método utilizó para salir victorioso.

Entrevista a Matías Luengas: así logró el puntaje de 500/500 en las pruebas ICFES
Entrevista a Matías Luengas: así logró el puntaje de 500/500 en las pruebas ICFES
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Obtener un resultado de 500 puntos sobre 500 posibles en las pruebas ICFES Saber 11 parece una hazaña reservada para quien conoce cada respuesta de memoria.

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Sin embargo, la historia de Matías Luengas demuestra que la estrategia de análisis cumple un rol decisivo en el aula.
Puedes leer: Qué es el percentil del ICFES y qué significa estar por encima o por debajo de 90

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Durante su visita al programa radial El Klub de la emisora La Kalle, el estudiante compartió los pormenores de su prueba y abordó la inquietud que muchos colombianos se hacen: ¿respondió alguna pregunta sin saber la respuesta exacta?.

¿Matías Luengas respondió preguntas del ICFES al azar o sin saber la respuesta?

En el transcurso de la entrevista en El Klub de La Kalle, a Matías le preguntaron directamente si había acudido al método popularmente conocido como "pinochazo" o al azar en secciones como Inglés o Ciencias Sociales.

Ante la duda de los locutores sobre si eligió respuestas a la suerte, el joven fue enfático en aclarar la diferencia entre adivinar a ciegas y aplicar un método lógico.

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Matías explicó que no considera haber contestado ningún punto "al pinochazo".

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En su lugar, aplicó la técnica de descarte: un procedimiento en el que evalúas las opciones de respuesta, identificas anomalías o detalles inconsistentes en las alternativas y vas descartando las que definitivamente no corresponden. De esta manera, reduces las posibilidades hasta dar con la opción más sólida.

No obstante, el estudiante reconoció con total honestidad que no todas las preguntas le generaron la misma seguridad, admitiendo que hubo planteamientos de los que estuvo menos seguro que de otros.

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¿Cómo estudia y qué herramientas utiliza el genio del puntaje perfecto en el ICFES?

Si te preguntas qué hábitos de estudio tiene un estudiante con puntaje perfecto, Matías Luengas reveló detalles cotidianos sobre su rutina académica en el colegio Santo Ángel de la Guarda.

Contrario a lo que muchos podrían suponer, no es un usuario intensivo de chatbots populares como ChatGPT.

En cambio, prefiere apoyarse habitualmente en la herramienta de inteligencia artificial Grock para labores puntuales, tales como la consecución de artículos científicos y la estructuración de citas bibliográficas para su proyecto de grado.

Respecto a los debates sobre el entorno escolar, Matías expuso su postura frente al uso de teléfonos móviles en las aulas de clase.

Para él, los dispositivos no deben ser objeto de una prohibición total ni de un uso completamente libre; propone mantener una regulación adecuada que permita aprovechar las herramientas tecnológicas en dinámicas pedagógicas sin generar distracciones en los estudiantes.
Puedes leer: ¿Perdiste tu número de registro del ICFES? Pasos para ver tus resultados sin el código SNP

¿Qué planes a futuro tiene Matías Luengas y cómo celebraron en su colegio?

El impacto del puntaje de 500/500 transformó el ambiente en su institución educativa, donde las directivas instalaron un cartel de gran tamaño con su fotografía para homenajear su logro.

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Matías destacó que la relación con sus compañeros de promoción es excelente y que recibió felicitaciones sinceras y gestos de alegría por parte de todos ellos.

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Asimismo, resaltó el trabajo de sus docentes de matemáticas, a quienes recuerda con especial aprecio por la preparación brindada durante el año académico.

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En cuanto a sus metas a mediano plazo, el joven tiene contemplado trasladarse a la ciudad de Medellín para adelantar sus estudios superiores, proyecto que planea emprender viviendo en compañía de su hermano.

Al proyectarse a un horizonte de 15 años, analiza alternativas laborales orientadas a la vinculación en el sector empresarial, el ejercicio de la docencia o el desarrollo de investigaciones.

Finalmente, en el ámbito personal, Matías mencionó que actualmente no tiene novia, señalando que la dedicación al estudio no impide sostener una relación afectiva siempre que exista una correcta organización del tiempo.

En materia de gustos musicales, aclaró que escucha principalmente pop en inglés y artistas como Taylor Swift o Ricardo Arjona, precisando que no suele escuchar reguetón, aunque respeta plenamente el género musical.

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