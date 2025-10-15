Joven que sacó puntaje perfecto en el Icfes reveló su secreto para lograr los 500 puntos

José Carlos Navarro Sierra, un joven estudiante de Montería, acaba de lograr algo que muy pocos en Colombia pueden decir con orgullo: obtuvo el puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las Pruebas Icfes Saber 11. Lo más sorprendente es que no fue su primer intento; el año anterior había sacado 360 puntos, pero decidió prepararse mejor, repetir el examen y demostrar que la perseverancia puede romper cualquier límite.

Este logro, alcanzado por un estudiante de la Institución Educativa Antonio Nariño, ha sido celebrado en todo el país, especialmente en Córdoba, donde la historia de José Carlos ya inspira a cientos de jóvenes que sueñan con mejorar sus resultados.

El joven contó que al ver su puntaje no podía creerlo. “No me lo creía, me asombré y lo busqué varias veces en la plataforma”, dijo entre risas cuando los periodistas le preguntaron cómo fue ese momento. Su emoción no era para menos: había conseguido 100 puntos en cada una de las áreas evaluadas por el Icfes —Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés—, una hazaña que lo convierte en uno de los mejores bachilleres del país.



Los secretos detrás del puntaje perfecto del Icfes

La historia de José Carlos no es de suerte, sino de constancia. Tras su primer intento en el examen, en el que obtuvo 360 puntos, decidió volver a presentarlo con una meta clara: superar su propia marca. Dedicó meses a estudiar, repasó guías, practicó simulacros y reforzó las áreas que más le costaban. Ese esfuerzo fue lo que finalmente lo llevó a conseguir el máximo puntaje posible.

El joven contó que su motivación siempre fue demostrar que con disciplina se pueden lograr los objetivos. Hoy, tras conocer los resultados, ya piensa en su futuro académico: planea estudiar Medicina, una carrera que asegura le permitirá seguir ayudando a los demás y poner en práctica su dedicación.

Su caso no solo ha generado orgullo en Montería, sino que también se ha convertido en ejemplo nacional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y felicitaciones, destacando su compromiso y esfuerzo.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, no dudó en pronunciarse ante el resultado histórico:

“José Carlos nos enseña que los límites se rompen con disciplina y fe en uno mismo. Es el reflejo de la excelencia que caracteriza a nuestra juventud”, dijo el mandatario, al reconocer públicamente el logro del estudiante.