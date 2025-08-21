Adolescente de 16 años falleció tras presentar el Icfes; empezó a mostrar síntomas de alarma

Luisa Fernanda Bohórquez Morales, de tan solo 16 años, no alcanzó a celebrar lo que sería uno de los logros más importantes de su vida: graduarse de bachiller. La joven, estudiante del grado 11 en la Institución Educativa Corazón Inmaculado de María, en Doncello, Caquetá, falleció en circunstancias que hoy tienen conmocionada a toda su comunidad.

La historia comienza el pasado 10 de agosto, día en que presentó las pruebas Saber 11, conocidas popularmente como Icfes. Al regresar a casa, Luisa comentó a su familia que tenía un dolor de cabeza intenso. Aunque parecía algo pasajero, el malestar se agudizó rápidamente y sus allegados decidieron llevarla a un centro médico.

En un primer momento, los médicos pensaron que era una migraña común, por lo que iniciaron un tratamiento sencillo con medicamentos habituales para calmar el dolor. Sin embargo, los síntomas no cedieron y los especialistas decidieron avanzar con nuevos exámenes. Ahí fue cuando llegó la dura noticia: a Luisa le detectaron un tumor cerebral de gran agresividad.

El hallazgo sorprendió a todos. La joven, reconocida por su energía y dedicación en el colegio, había tenido un día completamente normal antes de la prueba. Nadie imaginaba que horas después estaría luchando contra una condición tan delicada.

Los médicos recomendaron una cirugía de urgencia con la esperanza de salvarle la vida, pero su cuerpo no resistió. En cuestión de horas, los sueños de Luisa se apagaron, dejando un vacío inmenso en su familia, amigos y en toda la comunidad educativa.

Dolor por partida de Luisa Fernanda

La noticia corrió rápidamente por el municipio de Doncello. La institución educativa donde Luisa estudiaba organizó emotivos homenajes en su memoria. Estudiantes, docentes y directivos se unieron para despedir a quien describen como una alumna ejemplar, responsable y siempre sonriente.

En el colegio, las flores, las velas y los mensajes de despedida se mezclaron con lágrimas y abrazos. Sus compañeros del grado 11, con quienes estaba a punto de recibir el título de bachiller en diciembre, no pudieron contener la tristeza. Para ellos, era inconcebible que una persona con tantos planes y tanta energía ya no estuviera.

El Ministerio de Ambiente también se pronunció, pues Luisa hacía parte de un grupo juvenil ambientalista. En un emotivo mensaje resaltaron la huella que dejó con su entusiasmo y compromiso: “Hoy despedimos con profundo dolor a Luisa Fernanda Bohórquez Morales, una luz que iluminó la vida de quienes la rodearon. Su recuerdo quedará grabado en nuestros corazones como ejemplo de amor, bondad y fortaleza”.

Las redes sociales, como suele suceder en momentos de dolor, se llenaron de mensajes de solidaridad y recuerdos. Uno de ellos, compartido por una vecina, resume el sentimiento general: “Mi reina, qué dolor tan grande para tu familia. Eras una gran hija, espero que Dios te reciba con los brazos abiertos porque tú eras un ángel del cielo y él te estaba necesitando”.

