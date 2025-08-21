Revelan autopsia de Laura Blanco, periodista que murió al caer de un edificio, ¿el novio?

Óscar Santiago Gómez Leal fue capturado en las últimas horas por el CTI de la Fiscalía en Bogotá, en el marco de la investigación que se adelanta por feminicidio agravado. Gómez Leal, pareja de Laura Camila Blanco y la última persona que estuvo con ella, se convierte en el principal imputado en un caso que ha conmocionado a la opinión pública. La captura se realizó en el barrio La Estrada, localidad de Engativá, y marca un punto clave en el proceso que ya había puesto en duda la teoría inicial de una caída accidental.

Los hechos se remontan a la madrugada del domingo 27 de julio, cuando la comunicadora social y periodista de 26 años cayó desde el noveno piso de su apartamento en el barrio Salitre Greco. Según el hermano de Laura, ese día habían celebrado en un bar de la 85 el grado de Gómez Leal, y luego varios de los asistentes se trasladaron al apartamento de la periodista para continuar la reunión.

En algún momento, los invitados salieron a comprar licor y se presume que la pareja quedó sola. Las versiones sobre lo sucedido durante esos minutos son confusas, y la explicación que recibió la familia de parte de Gómez Leal no fue suficiente para esclarecer la situación. La versión del hombre indicaba que Laura se habría lanzado, algo que los familiares no aceptan.

Su madre recordó con detalle los últimos meses de Laura: “Ella estaba entusiasmada. Fueron dos meses muy bonitos. Me decía que quería tener su proyecto, que quería demostrarse que podía hacer las cosas sola. Había vivido toda la vida conmigo y con su hermano, pero estaba feliz con su nueva vida. Se emocionaba con comprar ollitas, cucharas, todo lo que soñaba para su espacio”.

Estas declaraciones muestran a una joven ilusionada con sus planes y proyectos, reforzando la incredulidad de la familia frente a la versión inicial.

El abogado de las víctimas, Oswaldo Blanco, indicó que las versiones contradictorias de Gómez Leal y los resultados de la necropsia de Medicina Legal fueron determinantes para que un juez ordenara su captura. “En las próximas diligencias se conocerá si hubo otros signos de violencia que no correspondan a la caída registrada”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Novio de periodista Laura Camila Blanco, quien cayó de un edificio /Foto: redes sociales

La autopsia y las pruebas que fortalecen la investigación

La detención de Gómez Leal coincide con la entrega de la necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, documento clave que habría revelado indicios de posibles golpes previos a la caída de Laura Blanco. Según el abogado Oswaldo Medina, la Fiscalía ha trabajado con precisión y rapidez, recolectando testimonios, realizando inspecciones judiciales y consolidando análisis forenses que apuntan directamente hacia el imputado.

Medina explicó a Noticias Caracol que la investigación ha sido organizada, priorizando la obtención de pruebas materiales y técnicas. La necropsia, junto con los elementos recabados en el apartamento y los testimonios de los asistentes, refuerza la solidez del caso en contra de Gómez Leal.

Según fuentes cercanas a la investigación citadas por EL TIEMPO, el informe de Medicina Legal indicaría la existencia de señales que sugieren un forcejeo previo y marcas en el cuerpo de la joven compatibles con un ahorcamiento, información que profundiza las dudas sobre la versión inicial de los hechos.

Gómez Leal deberá presentarse ante un juez de control de garantías, que definirá en las próximas horas su situación jurídica. Por ahora, la familia, los amigos y la comunidad siguen pendientes de los avances de la investigación, mientras el caso de Laura Blanco mantiene en alerta a medios y autoridades.