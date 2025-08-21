En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Él es Oscar Gómez, novio de periodista Laura Blanco, capturado por muerte de la joven

Él es Oscar Gómez, novio de periodista Laura Blanco, capturado por muerte de la joven

El joven ya tenía denuncias por su comportamiento agresivo contra Laura Blanco. Las autoridades habrían encontrado material probatorio suficiente que lo inculparía en la muerte de su novia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad