Él es Oscar Gómez, novio de periodista Laura Blanco, capturado por muerte de la joven

En medio de la conmoción y las exigencias de justicia por la muerte de la periodista Laura Camila Blanco, de 26 años, las autoridades colombianas capturaron este jueves 21 de agosto a su exnovio, Óscar Santiago Gómez Leal, principal sospechoso del crimen ocurrido tras una fuerte discusión en la madrugada del pasado 27 de julio.

El hecho, catalogado como un posible feminicidio agravado, se ha convertido en uno de los casos más sonados del año. A medida que avanza la investigación, surgen revelaciones inquietantes sobre la personalidad y antecedentes emocionales de Gómez Leal, un joven que, según familiares de la víctima, mostraba señales de violencia psicológica y un comportamiento controlador durante la relación.

¿Quién es Óscar Santiago Gómez Leal, novio de Laura Camila Blanco?

Óscar Santiago Gómez Leal, de aproximadamente 27 años, mantuvo una relación de cerca de dos años con la periodista. Recientemente, había culminado sus estudios universitarios, motivo de una celebración en el apartamento de Laura, ubicado en el conjunto Salitre Living, la noche que terminaría en tragedia.



Según su trayectoria profesional, Óscar Santiago Gómez Leal se presenta como un especialista en marketing digital con amplia experiencia en la coordinación de proyectos complejos.

Oscar Santiago Leal, novio de la periodista Laura Blanco Foto: captura de pantalla LinKedin @Oscar Santiago Gómez Leal

En su perfil de LinkedIn se define como Project Manager Leader, responsable de liderar estrategias de Inbound y Outbound Marketing, además de implementar tácticas de cross-selling orientadas al crecimiento de marcas reconocidas. En cuanto a su formación académica, ha realizado estudios en varias instituciones:



Fundación de Educación Superior San José: Ingeniería de Sistemas (2023-2025).

Ingeniería de Sistemas (2023-2025). Corporación Universitaria Iberoamericana: Ingeniería de Software (2021-2023).

Ingeniería de Software (2021-2023). Universidad Tecnológica de Bolívar: Tecnología en desarrollo de software (2017-2020).

Este perfil profesional contrasta con las serias acusaciones que actualmente enfrenta, las cuales han generado gran impacto en la opinión pública.

Detrás de la imagen de un joven profesional, la familia Blanco asegura que se escondía un patrón de celos extremos, actitudes posesivas y obsesión por el control. Incluso, la pareja asistió a terapia, donde un especialista diagnosticó a Gómez Leal con celopatía (celos patológicos) y recomendó atención inmediata.

La madre de Laura relató a EL TIEMPO que su comportamiento empeoraba bajo los efectos del alcohol. “La humillaba, le revisaba el celular mientras dormía y era emocionalmente inestable”, afirmó. El hermano de la periodista también intervino en varias ocasiones para evitar que las discusiones escalaran a violencia física.

Oscar Gómez y Laura Blanco, Marketing digita y periodista Foto: Facebook @laurablanco

Pese a los intentos por terminar la relación, Laura fue persuadida en varias ocasiones para regresar, motivada por promesas de cambio que nunca se cumplieron. La relación se encontraba en un punto crítico antes del 27 de julio.



¿Cuál es la versión de Gómez Leal y los hallazgos del CTI?

Inicialmente, el señalado le dijo a la Fiscalía que Laura se había lanzado voluntariamente desde el noveno piso tras una discusión. Sin embargo, las pruebas recopiladas por el CTI sugieren lo contrario: testigos escucharon gritos y llanto, la ventana estaba cerrada después de la caída y no había rastros de celebración, lo que apunta a una posible alteración de la escena.

Además, la autopsia habría revelado signos de violencia previos a la caída, reforzando la hipótesis de feminicidio. También se hallaron pertenencias personales como chaqueta, llaves y bolso junto a la ventana, lo que indicaría que la joven tenía intención de salir, no de quitarse la vida.

Gómez Leal fue capturado por el CTI en el barrio La Estrada, en Engativá, Bogotá. Actualmente, enfrenta imputación por feminicidio agravado, delito que podría acarrear una pena de hasta 50 años de prisión. La audiencia de legalización de captura fue programada para esta misma semana en el complejo judicial de Paloquemao.

