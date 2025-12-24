Así quedó la mandíbula de Jake Paul tras la pelea con Anthony Joshua; tuvo que ser operado

El boxeador británico Anthony Joshua derrotó por nocaut a Jake Paul en un combate celebrado en el Kaseya Center de Miami, en un enfrentamiento que atrajo la atención internacional y terminó con una lesión grave para el estadounidense.

El evento, transmitido por plataformas como Netflix y con millones de espectadores, dejó como resultado un KO (golpe que deja al oponente incapacitado para continuar) en el sexto asalto y una fractura de mandíbula para Paul.

Desde el inicio, el duelo mostró la diferencia de experiencia y potencia entre los dos boxeadores. Joshua, excampeón mundial de peso pesado, impuso su ritmo y presión sobre Paul, quien tiene un historial de combates menos extenso y proviene inicialmente del entorno de entretenimiento digital. Tras conectar un golpe potente en el sexto asalto, Joshua derribó a Paul y el combate fue terminado por nocaut.



Paul sufrió una “doble fractura de mandíbula”, como él mismo confirmó días después a través de sus redes sociales, donde además publicó radiografías que muestran las lesiones. El estadounidense fue trasladado a un hospital en Miami para recibir atención médica tras la pelea y pasó por una cirugía reconstructiva.

Qué lesión sufrió Jake Paul tras la pelea con Anthony Joshua

La fractura que sufrió Paul fue diagnosticada en dos lugares de su mandíbula, lo que requirió intervención quirúrgica con la colocación de titanio y otros elementos para estabilizar el hueso. Tras la operación, el peleador explicó que tuvo que seguir una dieta líquida durante varios días debido a la complejidad de la lesión.

En apariciones posteriores en medios y plataformas, Paul detalló las dificultades que enfrentó al hablar y alimentarse tras la lesión, describiendo la sensación dentro de su mandíbula con la nueva estructura colocada por los médicos.

La derrota representa la primer caída por nocaut en la carrera profesional de Paul, quien antes había perdido solo una vez y no por esta razón. Pese a la severidad de la lesión, Paul ha expresado su intención de regresar al boxeo una vez se recupere, incluso lanzando comentarios sobre posibles futuros combates.

Por su parte, Joshua reconoció el esfuerzo de su rival luego del combate y destacó su espíritu por aguantar hasta el sexto asalto, aunque insistió en que su objetivo era imponer su boxeo técnico y experiencia.

El combate entre Joshua y Paul no solo fue notable por el resultado, sino también por la audiencia que logró, puesto que se reportaron más de 30 millones de espectadores en la transmisión, aunque esa cifra fue menor a la registrada en combates previos de Paul con otras figuras.

La lesión de Paul también generó discusión en el mundo del boxeo sobre el riesgo de enfrentar a figuras que provienen de otras disciplinas o del entretenimiento, dado el contraste físico y de experiencia con peleadores de alto nivel como Joshua. Se esperan novedades sobre la recuperación de Paul y en cómo se reestructura su carrera tras esta derrota y lesión significativa.

