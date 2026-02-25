Movimiento extremo en El Reto 3x: tensión total rumbo a la gran final

La cuenta regresiva ya empezó. La tercera temporada de El Reto 3x está a solo un circuito de coronar a sus finalistas y el ambiente huele a vértigo puro. Cuatro cupos, $30 millones de pesos y un solo escenario capaz de separar a los valientes de los temerarios: el temido Box Blanco, una estructura suspendida en las alturas donde cualquier error se paga caro.

Aquí no hay espacio para discursos motivacionales ni para escudarse en el equipo. Los 12 competidores que sobrevivieron a las fases previas saben que las alianzas quedaron atrás. Se acabaron los relevos salvadores y las estrategias grupales: ahora todo depende de la coordinación, la resistencia y, sobre todo, de mantener la cabeza fría cuando el cuerpo empieza a temblar. La prueba de Movimiento Extremo no es un reto más; es el filtro definitivo que cambia por completo el rumbo de la temporada.

El circuito exige equilibrio milimétrico, velocidad constante y precisión quirúrgica. Un resbalón significa segundos perdidos; una duda, despedirse del sueño. Solo dos mujeres y dos hombres cruzarán esta frontera aérea para asegurar su lugar en la gran final. El resto tendrá que ver cómo el premio se aleja desde abajo.



En medio de esta tensión aparece una dupla con ventaja estratégica: Laura y Juan. Tras dominar la fase de Estrés Extremo, no solo ganaron confianza sino también poder. Ambos eligieron competir en los últimos turnos, una jugada inteligente para observar fallos, medir tiempos y estudiar cada obstáculo antes de lanzarse al vacío. Mirar primero, actuar después. Estrategia pura.



Pero no se quedaron ahí. También decidieron contra quién enfrentarse, moviendo el tablero con sangre fría. En el cuadro femenino, Laura eligió medirse ante Valentina y Darlyn, anticipando un choque de alto voltaje desde el arranque. En el otro duelo, Claudia y Luisa tendrán que enfrentarse a Madrid, conocida como “la reina del aire”, un apodo que no es casualidad. Su habilidad en pruebas de altura la convirtió en una rival temida.

Madrid, ex desafiante, juega a otro ritmo. Mientras algunas analizan el circuito en voz alta o intercambian consejos nerviosos, ella opta por el silencio absoluto. Visualiza cada movimiento como si ya estuviera suspendida en el aire. Para ella, la competencia se gana primero en la mente y luego en los músculos. Nada de pistas gratis para sus rivales.

La categoría masculina tampoco se queda corta en intensidad. Juan se enfrentará a Marlon y Potro, dos competidores que destacan por su potencia física. Fuerza bruta contra estrategia calculada. Y como si la presión no fuera suficiente, el último enfrentamiento reunirá a Kevin, Alejandro y Rapelo, bicampeón y voz autorizada cuando se habla de resistencia. Él mismo lo advirtió: el Box Blanco no perdona errores y llevará a todos al límite físico y mental.

El desgaste acumulado de la temporada pesa en cada salto, pero también impulsa. Son meses de entrenamiento, caídas y sacrificios resumidos en unos cuantos minutos sobre una estructura elevada. Aquí no hay segundas oportunidades ni margen para titubeos.

Publicidad

Con el premio cada vez más cerca y la final a la vista, la pregunta queda flotando en el aire, literalmente: ¿quién logrará dominar el miedo, mantener el equilibrio y asegurar su lugar en la última batalla? Lo único seguro es que este capítulo marcará un antes y un después en la historia de El Reto 3x. Y sí, las emociones estarán al límite.