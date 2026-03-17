¿Afiliado a Famisanar? El paso a paso para cambiarte de EPS sin perder tus servicios

El sistema de salud en Colombia permite a los usuarios migrar entre Entidades Promotoras de Salud (EPS) para buscar una mejor red de atención o cercanía. Si actualmente eres afiliado a Famisanar y estás considerando un cambio, es fundamental conocer no solo el procedimiento técnico, sino también las implicaciones legales y los tiempos de espera para que tu servicio no se vea interrumpido.

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¿Cuándo puedes solicitar el traslado de Famisanar?

No siempre es posible cambiarse de inmediato. Para que el portal de Mi Seguridad Social autorice tu movimiento, debes cumplir con el periodo de permanencia. Según la normativa vigente, el cotizante principal debe llevar al menos 360 días (un año) de afiliación continua en Famisanar.

Existen excepciones a esta regla, como cuando la EPS deja de prestar servicios en tu municipio de residencia o si hay una falla probada en la prestación del servicio que ponga en riesgo la vida, pero el caso general requiere el año de antigüedad.

Listado de EPS que serían liquidadas en Colombia; revisa si está la tuya Foto: Redes de Gustavo Petro y Labs.google

Pasos para realizar el traslado virtual

Hoy en día no necesitas radicar cartas físicas. Todo se gestiona a través de la plataforma SAT (Sistema de Afiliación Transaccional):



Registro en Mi Seguridad Social: Ingresa a www.miseguridadsocial.gov.co. Si no tienes cuenta, regístrate con tu documento y datos de contacto. Módulo de Traslados: Una vez dentro, selecciona la opción "Traslado de EPS". Actualización de datos: El sistema te pedirá confirmar tu dirección y los miembros de tu núcleo familiar. Selección de la nueva EPS: Podrás elegir entre las opciones disponibles según tu lugar de residencia (Sanitas, Compensar, Salud Total, Sura, etc.). Elección de IPS: Selecciona el centro médico o clínica donde prefieres ser atendido inicialmente.

¿A qué EPS te puedes trasladar? Comparativa rápida

La elección de tu nueva entidad depende de la cobertura en tu ciudad. Aquí las opciones más buscadas desde Famisanar:



EPS Sanitas: Destaca por su amplia red de centros médicos propios y especialistas, ideal si buscas atención integral en grandes ciudades.

Destaca por su amplia red de centros médicos propios y especialistas, ideal si buscas atención integral en grandes ciudades. Compensar EPS: Preferida por su integración con servicios de caja de compensación y agilidad en citas de medicina general.

Preferida por su integración con servicios de caja de compensación y agilidad en citas de medicina general. Salud Total: Una opción sólida para quienes priorizan el uso de canales digitales y telemedicina.

Una opción sólida para quienes priorizan el uso de canales digitales y telemedicina. Sura EPS: Conocida por sus altos estándares de calidad, aunque su cobertura geográfica puede ser más selectiva.

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Tiempos y efectividad del cambio

Un error común es pensar que el cambio es inmediato. Si realizas el proceso entre el día 1 y el 5 de cada mes, el traslado será efectivo el primer día del mes siguiente. Si lo haces después del día 5, deberás esperar hasta el primer día del mes subsiguiente. Durante este tiempo de transición, Famisanar sigue siendo responsable de tus citas, medicamentos y urgencias.

Consideraciones finales: ¿Qué pasa con los tratamientos en curso?

Si tienes una cirugía programada o un tratamiento de alto costo, la nueva EPS está obligada a dar continuidad. Sin embargo, es recomendable tener copias de tu historia clínica y autorizaciones vigentes de Famisanar para agilizar el empalme administrativo con el nuevo prestador.

