Así encontraron a David Acosta, ingeniero desaparecido en Bogotá tras salir de un casino

David Acosta, el ingeniero de petróleo de 27 años que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 1 de marzo, fue localizado con vida este martes 17 de marzo. El joven, cuyo rastro se perdió en la exclusiva Zona T del norte de Bogotá, logró comunicarse con sus familiares para confirmar que se encuentra a salvo.

Cabe destacar que el ingeniero fue visto por última vez en la madrugada del primero de marzo, tras salir de un casino ubicado en la localidad de Chapinero. De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento, el ingeniero abandonó el lugar hacia las 3:50 a. m., caminando solo en dirección a la carrera 14 con calle 84, cerca del parque León de Greiff.

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Durante las imágenes analizadas por las autoridades, se observaba a este descendiendo en el ascensor hacia el primer piso y saliendo por la puerta principal vestido con una camiseta negra. Aunque en los videos no presentaba signos de desorientación, su rastro se perdió por completo al final de la cuadra.



La noticia de su aparición trajo alivio, pero también nuevas interrogantes. Según confirmó su familia a medios de comunicación. Por otro lado, se conoció que este fue hallado en Bogotá, sino en otra ciudad del país que aún no ha sido confirmada oficialmente. El joven pudo realizar una llamada telefónica para informar sobre su estado de salud.



¿Cómo encontraron a David Acosta?

Para Blu Radio, su madre, Piedad Botina, añade que después de la llamada también le comentó que lo subieron a un vehículo y lo golpearon. "Él me llamó por teléfono. Lo subieron en una camioneta y lo golpearon terrible", relató la mujer, sugiriendo que su hijo pudo ser víctima de una agresión.

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Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá mantiene una línea de investigación que apunta a causas distintas a un "paseo millonario" convencional. El general Giovanny Cristancho, comandante de la institución, señaló previamente que los indicios sugerían un posible ajuste de cuentas por deudas relacionadas con el juego.

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De igual form, la madre de David Acosta habló con El Tiempo y explicó que "Él no recordaba cosas. No recuerda cosas por lo que le hicieron", apuntó. La mujer reveló algunos detalles de lo que vivió David Felipe desde su desaparición y según ella las personas que cogieron a su hijo fueron unos venezolanos y que estos se especializan a una trata de humanos.

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“Lo que hemos podido determinar es que es una persona que tenía problemas en los casinos. Parece que jugaba mucho y los dineros que debía seguramente pueden estar relacionados con lo ocurrido”, afirmó el oficial en su momento. No obstante, la familia espera emitir un comunicado oficial para dar claridad sobre lo sucedido mientras avanzan los procesos para el reencuentro definitivo.