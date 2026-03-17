Él era Néstor Acosta, trabajador del Acueducto víctima de sicariato en el Salitre, en Bogotá

Este 16 de marzo se presentó un ataque que cobró la vida de Néstor Acosta Leal, un trabajador de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Se conoció que esto ocurrió a plena luz del día en el sector de Ciudad Salitre, situación que generó de nueva cuenta alarmas sobre la seguridad en la ciudad de Bogotá

Se conoció que cerca de las 2:00 p. m. de este lunes 16 de marzo de 2026, Néstor fue interceptado en la Avenida La Esperanza con carrera 69D y según testigos, la víctima se encontraba hablando por celular cerca de un paradero del SITP cuando dos hombres en una motocicleta negra lo abordaron.

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Tras un presunto forcejeo, uno de los atacantes disparó en al menos dos ocasiones y este quedó tendido en el pavimento mientras los agresores huían con rapidez.Sumado a esto, indican que la víctima permaneció con signos vitales entre 10 y 12 minutos, pero la ambulancia no llegó a tiempo y este perdió la vida en el lugar de los hechos.



¿Quién era Néstor Acosta?

Néstor Acosta era vecino del barrio Salitre donde residía desde hacía dos décadas, sino también un pilar de la Empresa de Acueducto de Bogotá. Vinculado a la entidad desde abril de 2004, se desempeñaba en la Dirección de Planeación y Control de Resultados Corporativos.

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Tanto es así que sus compañeros lo llegaron a describir como un servidor ejemplar. De igual forma, se conoció que en el ámbito personal, Néstor Acosta estaba casado, era padre de dos hijos y figuraba como propietario de tres apartamentos en el mismo sector donde terminó perdiendo la vida.

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De igual forma, se conoció que las autoridades manejan dos líneas de investigación sobre lo ocurrido, lo primero mencionan que puede tratarse de un hurto frustrado, esto porque según los testimonio hubo un forcejeo relacionado con el teléfono celular de la víctima

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Por otro lado, se habla de un ataque premeditado, esta hipótesis cobra fuerza debido a que los atacantes no se llevaron las pertenencias de Acosta y actuaron con una precisión que sugiere un seguimiento previo. Ante estas dos líneas de investigación la Fiscalía analiza las cámaras de seguridad de la zona y el entorno del lugar para definir lo sucedido.

La gerente de la EAAB, Natasha Avendaño, y el alcalde Carlos Fernando Galán rechazaron contundentemente el hecho, asegurando que el Distrito acompaña la investigación para ubicar a los responsables y hacer justicia por Néstor.

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