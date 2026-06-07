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Hermana de Yeison Jiménez revela el último sueño que tuvo con él: “Una habitación”

Lina Jiménez, hermana del cantante, habló durante un homenaje al artista en el Concejo de Bogotá sobre la última vez que lo vio en un sueño.

Hermana de Yeison Jiménez cuenta su sueño con él
Hermana de Yeison Jiménez revela el último sueño que tuvo con él: “Una habitación”.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Red y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Después de casi seis meses de la partida del cantante de música popular Yeison Jiménez, su familia continúa atravesando un profundo y difícil proceso de duelo. Tanto es así que en una reciente entrevista para 'La Red', su hermana Lina Jiménez, contó un sueño con el artista el cuál la hizo despertar llorando.

Durante la conversación, Lina relató que la ausencia de su hermano sigue siendo una carga emocional muy pesada para todo su entorno cercano. Ante esto, comentó que tuvo una visión onírica con el intérprete de "Aventurero", en la cuál, la imagen de este era tan real que lo pudo ver con claridad.

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La intensidad de la experiencia fue tal que, Lina no pudo contener la emoción y terminó llorando. "Se levantó llorando". Por otro lado, ella explicó que cada miembro de la familia vivió el luto de manera particular, refugiándose en los recuerdos de los momentos compartidos para sobrellevar el vacío dejado por el artista.

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Recordemos que el 10 de enero de 2026, fecha en la que Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta. En el siniestro también perdieron la vida varios integrantes de su equipo de trabajo, noticia que dejó en shock a todos los seguidores del cantante de música popular.

¿Qué más se conoció sobre los familiares de Yeison Jiménez?

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Recientemente, el Concejo de Bogotá otorgó un reconocimiento especial para destacar el talento y la carrera artística del cantante. Lina Jiménez asistió a este acto protocolario en representación de su familia para recibir el homenaje póstumo, reafirmando el impacto cultural que dejó su hermano en la capital y en el país.

Puedes leer: Luis Alfonso confiesa el problema que reapareció tras la muerte de Yeison Jiménez

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Por otro lado, la vida social de sus allegados empieza a mostrar signos de salir adelante, pese al dolor, Sonia Restrepo, viuda del cantante, reapareció en un evento social al asistir a una boda en compañía de su cuñada, Lina Jiménez, tras haber permanecido alejada de la vida pública para procesar su pérdida.

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Actualmente, se adelanta un proyecto tipo reality con un objetivo claro, encontrar al nuevo vocalista para 'La Banda del Aventurero'. Esta iniciativa busca a la persona que asumirá el rol principal en la agrupación musical, permitiendo que las canciones y el estilo que definieron la carrera de Jiménez sigan en todos los escenarios.

Lina Jiménez concluyó su intervención recordando que, aunque el proceso es doloroso, la familia se mantiene unida para honrar la memoria de un hombre que, más allá de la fama, fue un pilar fundamental en sus vidas.

Mira también: El día que Yeison Jiménez cayó en una broma telefónica

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