Exmánager de Yeison Jiménez aclara por qué buscará por fuera las voces oficiales

En una entrevista para El Klub de La Kalle, Rafael Muñoz, el hombre que acompañó la carrera de Yeison Jiménez durante 13 años, rompió el silencio sobre el ambicioso proyecto que busca mantener vivo el legado del "Aventurero". Tras la partida del artista, éste regresó para consolidar la Banda del Aventurero.

Tanto es así que se conoció que la idea del reality no es encontrar una copia de Yeison Jiménez. “Quiero una voz con un estilo propio, o sea, no quieres un imitador... pero que tenga el ADN y los matices de la música popular que Jason siempre los tuvo”, explicó el mánager en la mesa.

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De igual forma, explicó que la búsqueda se centra en encontrar esa identidad "guascosa" y de "cantina" que caracteriza al género. Al punto que resaltó que están buscando alguien que maneje los "melismas" y la versatilidad que Yeison imprimía en cada show. “Hay mucho artista que realmente siguen interpretando música vieja... y es allá donde quiero llegar”.



Para evitar especulaciones, el exmanager de Yeison detalló que el proceso será rigurosamente legal y organizado a través de las redes oficiales del fallecido artista. El proceso iniciará con un formulario de inscripción que incluye todos los términos legales necesarios para garantizar la veracidad del concurso.



¿La viuda de Yeison Jiménez aprueba el reality?

Por otro lado, Rafael comentó que Sonia, la viuda de Yeison Jiménez, decidió tomar las riendas del patrimonio empresarial y fue quien decidió que la banda debía continuar. Tras entrevistar a varios desarrolladores de talento incluyendo al exmanager, y finalmente está lo terminó decidiendo.

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“He venido pues apoyándola a ella... quiero llevar este legado para que sus canciones y su voz nunca se apaguen y porque también considero que debo hacer algo por sus hijos”, confesó Rafael Muñoz emocionado sobre volver a trabajar con ellos.

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De igual forma, explicó que ahora no solo se encarga de lo musical, sino que ha capacitado a Sonia en los entresijos de la industria; desde qué es un sello discográfico hasta cómo funcionan las regalías editoriales y de fonogramas.

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Gracias a este apoyó, hoy, Sonia Restrepo ya tiene conocimiento del negocio, asegurando que la fuente de ingresos para el futuro de sus hijos esté protegida, pero, especialmente que el legado de Yeison Jiménez continúe.

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