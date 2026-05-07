“Ellos se dieron cuenta” Ayda Valencia cuenta los últimos instantes de Yeison Jiménez

En una reveladora entrevista para "Cada Loco con su Tema" de La Kalle, la famosa médium y clarividente Ayda Valencia volvió a hablar del accidente aéreo donde perdió la vida el artista Yeison Jiménez y otras cinco personas en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

La médium comentó que desde que ocurrió el siniestro de la avioneta, diversas conjeturas inundaron las redes sociales, sugiriendo que los ocupantes habían pasado minutos de terror y angustia antes del final. Sin embargo, Ayda Valencia, quien se encontraba cerca del lugar de los hechos al momento del accidente, fue enfática en desmentir estas versiones.

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"Lo que yo estoy viendo es esto... fue muy rápido porque es que sacaron muchas conjeturas de que sufrieron, de que gritaban... con el primer impacto ya todos quedaron desconectados, no sufrieron, gracias a Dios", aseguró ella durante la transmisión en vivo sobre lo que pasó con Yeison Jiménez.



Según su visión espiritual, el evento completo, desde que se percataron del fallo hasta el desenlace fatal, "no duró ni 30 segundos", lo que evitó una agonía prolongada para el cantante y sus acompañantes. Sobre este suceso.



¿Qué más comentó Ayda Valencia sobre Yeison Jiménez?

Por otro lado, fue la confirmación de que el intérprete de música regional ya presentía su partida, según ella explicó que él era una "persona muy espiritual" que mantenía prácticas como la oración y la meditación, lo que le habría permitido recibir señales del más allá.

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Valencia reveló que el artista ya había visualizado el accidente: "Él ya había visto su muerte a través de los sueños". Incluso, recordó una anécdota previa donde el cantante evitó un vuelo tras soñar con una falla mecánica que resultó ser real tras una revisión técnica. "Él ya tenía ese campanazo de que algo va a pasar... a veces no nos creemos", afirmó.

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Pese a esto, la médium aseguró que la energía de Yeison Jiménez no se encuentra en un estado de angustia o "penando", a pesar de lo traumático del evento físico, explicando que los seres humanos, antes de encarnar, eligen ciertas rutas de salida y que el tiempo de vida del artista ya se había cumplido.

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"Él no está penando... él está descansando, ellos se fueron, ese era su tiempo de vida", afirmó con serenidad. Además, recalcó que el proceso de evolución espiritual de él fue muy positivo: "Ellos están tranquilos... yo creo que el karma lo vivió durante ese proceso de muerte que fue tan duro, ahí saneó cualquier cosa".

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