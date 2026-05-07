Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
¿HANTAVIRUS EN COLOMBIA?
NIÑOS INTOXICADOS EN COLEGIO
PASAJES GRATIS TRANSMILENIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Ellos se dieron cuenta” Ayda Valencia cuenta los últimos instantes de Yeison Jiménez

“Ellos se dieron cuenta” Ayda Valencia cuenta los últimos instantes de Yeison Jiménez

La reconocida médium pasó por Cada Loco con su Tema y habló sobre los supuestos instantes finales de Yeison Jiménez antes de un accidente aéreo.

“Ellos se dieron cuenta” Ayda Valencia cuenta los últimos instantes de Yeison Jiménez
“Ellos se dieron cuenta” Ayda Valencia cuenta los últimos instantes de Yeison Jiménez
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de may, 2026

En una reveladora entrevista para "Cada Loco con su Tema" de La Kalle, la famosa médium y clarividente Ayda Valencia volvió a hablar del accidente aéreo donde perdió la vida el artista Yeison Jiménez y otras cinco personas en el aeropuerto de Paipa, Boyacá.

La médium comentó que desde que ocurrió el siniestro de la avioneta, diversas conjeturas inundaron las redes sociales, sugiriendo que los ocupantes habían pasado minutos de terror y angustia antes del final. Sin embargo, Ayda Valencia, quien se encontraba cerca del lugar de los hechos al momento del accidente, fue enfática en desmentir estas versiones.

Puedes leer: Corista de Yeison Jiménez habla sin filtro sobre reality que busca reemplazó del cantante

"Lo que yo estoy viendo es esto... fue muy rápido porque es que sacaron muchas conjeturas de que sufrieron, de que gritaban... con el primer impacto ya todos quedaron desconectados, no sufrieron, gracias a Dios", aseguró ella durante la transmisión en vivo sobre lo que pasó con Yeison Jiménez.

Te puede interesar

  1. Corista de Yeison Jiménez revela nuevos detalles de los últimos momentos del cantante
    Corista de Yeison Jiménez revela nuevos detalles de los últimos momentos del cantante
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Corista de Yeison Jiménez revela nuevos detalles de los últimos momentos del cantante

  2. Esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo cuenta cómo se enteró de la muerte del cantante
    Esposa de Yeison Jiménez, Sonia Restrepo cuenta cómo se enteró de la muerte del cantante
    / FOTO: Compuesta - Captura de video Expediente Final
    Farándula

    VIDEO: Así fue como la esposa de Yeison Jiménez se enteró de la muerte del cantante

Según su visión espiritual, el evento completo, desde que se percataron del fallo hasta el desenlace fatal, "no duró ni 30 segundos", lo que evitó una agonía prolongada para el cantante y sus acompañantes. Sobre este suceso.

¿Qué más comentó Ayda Valencia sobre Yeison Jiménez?

Por otro lado, fue la confirmación de que el intérprete de música regional ya presentía su partida, según ella explicó que él era una "persona muy espiritual" que mantenía prácticas como la oración y la meditación, lo que le habría permitido recibir señales del más allá.

Puedes leer: VIDEO: Viuda de Yeison Jiménez revela la última conversación con el artista el día que falleció

Valencia reveló que el artista ya había visualizado el accidente: "Él ya había visto su muerte a través de los sueños". Incluso, recordó una anécdota previa donde el cantante evitó un vuelo tras soñar con una falla mecánica que resultó ser real tras una revisión técnica. "Él ya tenía ese campanazo de que algo va a pasar... a veces no nos creemos", afirmó.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Así celebró mamá de Yeison Jiménez su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': "Reencuentro"
    Así celebró mamá de Yeison Jiménez su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': "Reencuentro"
    Foto: Redes sociales
    Farándula

    Así celebró mamá de Yeison Jiménez su primer cumpleaños sin 'El Aventurero': "Reencuentro"

  2. Viuda de Yeison Jiménez revela hombre que la acosa
    Viuda de Yeison Jiménez expone rostro de hombre que la acosa: “Me siento vulnerada”
    Foto: imagen tomada de @yeinso_jimenez
    Farándula

    Viuda de Yeison Jiménez expone rostro de hombre que la acosa: “Me siento vulnerada”

Pese a esto, la médium aseguró que la energía de Yeison Jiménez no se encuentra en un estado de angustia o "penando", a pesar de lo traumático del evento físico, explicando que los seres humanos, antes de encarnar, eligen ciertas rutas de salida y que el tiempo de vida del artista ya se había cumplido.

Publicidad

"Él no está penando... él está descansando, ellos se fueron, ese era su tiempo de vida", afirmó con serenidad. Además, recalcó que el proceso de evolución espiritual de él fue muy positivo: "Ellos están tranquilos... yo creo que el karma lo vivió durante ese proceso de muerte que fue tan duro, ahí saneó cualquier cosa".

Mira también: ¿YEISON JIMÉNEZ NO SE HA IDO? Medium, Aida Valencia, hablas sobre el alma del cantante

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeison Jiménez

Farándula