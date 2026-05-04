VIDEO: Viuda de Yeison Jiménez revela la última conversación con el artista el día que falleció

El 10 de enero de este año quedó marcado como un día trágico para la música popular en Colombia. Debido al fallecimiento del artista Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Paipa, tanto es así que cuatro meses después de lo ocurrido, el programa Expediente Final habló con Sonia Restrepo y Lina Jiménez revelaron nuevos detalles de lo ocurrido.

Durante la entrevista, la hermana de Yeison Jiménez recordó que el artista tenía el afán de ver a su abuelo, palabras que después se tornaron proféticas después de lo ocurrido en el aeropuerto de Paipa. “Quiero ir a ver al abuelo antes de que de pronto pase algo y siento que lo tengo que ver”.

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Además de este presentimiento, ella comentó que ‘El Aventurero’ dejó instrucciones sobre cómo cuidar a su familia, esto justo antes de una de sus presentaciones. “Toca que estos días esté muy pendiente de los niños”.



Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la conversación, fue lo que reveló Sonia Restrepo, debido a que explicó cómo fue la última despedida del artista antes de subirse al avión en Paipa, Boyacá. “Chao, mi amor. Nos vemos pasado mañana”. Posteriormente, en una llamada telefónica, el artista le confesó que no había tenido una buena noche antes de abordar la avioneta.

¿Cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez su esposa Sonia Restrepo?

De igual forma, Sonia Restrepo comentó que recibió la noticia mientras preparaba un pastel de chocolate con sus hijas a las 4:30 de la tarde, una llamada le informó sobre el siniestro. Inicialmente, la negación se apoderó de ella, esperando que se tratara de un error, debido a que no era la primera vez que le comentaban sobre esto.

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Sonia confesó que aún no acepta la partida de su esposo, Yeison Jiménez: “Aún después de tres meses me niego a aceptar que mi esposo y todos los muchachos fallecieron de esa manera”. De igual forma, afirmó que todavía no puede aceptar la partida de su pareja, al punto que afirmó que a veces siente su olor.

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“Yo no puedo aceptar que él está muerto y yo lo siento... Hay veces huelo su olor. Extraño sus llamadas, extraño abrazarlo”. Uno de los detalles más dolorosos revelados por Sonia es que la pareja tenía planeado contraer matrimonio este año.

Por otro lado, Lina Jiménez reveló que ella estuvo a punto de viajar en la misma aeronave aquel día fatal. Mientras la familia intenta reconstruir sus vidas, las autoridades continúan investigando las causas del accidente. Se estima que el proceso para esclarecer técnicamente lo ocurrido en Paipa podría tardar más de un año.