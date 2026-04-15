¿Qué pasará con la música de Yeison Jiménez? Ciro Quiñonez revela decisión de Sonia

Si pensabas que tras la partida de un grande como Yeison Jiménez todo se iba a resumir en pleitos legales y cuentas bancarias, te equivocas por completo.

Lo que Ciro Quiñonez soltó en los micrófonos de El Klub de La Kalle te va a cambiar la perspectiva de cómo se maneja un legado con amor.

Tú, que has vibrado con sus canciones, tienes que conocer la increíble postura de Sonia, la mujer que estuvo al lado del "Aventurero" y que hoy tiene una misión clara con Ciro.



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Ciro no se guardó nada y fue directo al grano: la plata no es el motor de lo que viene. Según el artista, Sonia ha tomado una posición que ha dejado a muchos con la boca abierta en la industria.

"Sonia está superdesinteresada en todo el tema digamos económico... no quiso", reveló Ciro en La Kalle.

Mientras otros podrían estar sacando calculadoras, ella tiene la mirada puesta en algo mucho más sagrado: los planes que Yeison dejó trazados para su "muchacho".

La conversación entre ellos fue breve pero fulminante. Ciro citó textualmente las palabras de la viuda, quien le dejó claro que el apoyo no tiene un signo de pesos al lado.

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"Ciro, aquí no importa el dinero si me entiendes aquí no importa nada aquí lo único que yo quiero es que el sueño de Yeison que tenía contigo se cumpla y se termine", le dijo Sonia, según relató el cantante en la entrevista.

Esta frase marca un antes y un después, porque confirma que la hermandad entre Yeison y Ciro superaba cualquier contrato.

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Se encerraron en un apartamento en Medellín el 4 de agosto de 2025 para realizar un campamento musical.

"Yeison sacó su tiempo una tarde completa en su casa en Medellín para las canciones de Ciro Quiñones del 2026", detalló Ciro. De ese encuentro salieron tres temas diseñados específicamente para cambiarle la faceta musical a Quiñonez.

El apoyo de la familia es tan real que la promoción de la nueva música de Ciro empezó desde las propias redes de Yeison, algo que no tiene precio.

"Las redes de Yeion no se la sueltan a nadie... no hay plata que pague una publicación en las redes de Yeison sino la voluntad de Yeison", explicó Ciro a los locutores de El Klub de La Kalle.

La familia sabía que Yeison quería ver a Ciro en la cima y están usando todas sus herramientas para que así sea.

Y aquí viene el giro que nadie se esperaba: en medio de un ambiente donde a veces la envidia reina, los fans de Yeison han adoptado a Ciro como su heredero musical.

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"El que salga a hablar mal de Ciro le salen 50 jimenistas... para acribillarlo", comentó Ciro entre risas, destacando que el público finalmente entendió que él era el artista del corazón de Yeison.

Aunque Ciro ahora sigue su camino con el apoyo de Rafa Muñoz, mantiene una vigilancia constante sobre lo que Sonia y la familia necesiten, devolviendo el favor que su mentor le hizo en vida.

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Mira la entrevista completa: