Reaparece la esposa de Yeison Jiménez en una boda junto a su cuñada tras meses de luto

La viuda del cantante Yeison Jiménez volvió a aparecer en público y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Se trata de Sonia Restrepo, quien había mantenido un perfil bajo desde el fallecimiento del artista y ahora reapareció en un evento social que llamó la atención por el contexto y el momento en el que ocurre.

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Imágenes de Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, en un matrimonio

Restrepo fue vista recientemente en lo que sería la boda de un conocido, acompañada por su cuñada Lina Jiménez, hermana del intérprete de 'El Aventurero'.



Las imágenes, que circularon en redes sociales el pasado 26 de marzo, muestran a ambas compartiendo en un ambiente distinto al que se le había visto en los últimos meses, pues sus apariciones anteriores estaban relacionadas principalmente con homenajes o espacios familiares tras la pérdida del cantante.



En los registros, Sonia luce un vestido de color morado, mientras que Lina optó por un tono azul oscuro. En una de las imágenes aparecen tomándose una selfie y en otra posan de cuerpo completo, dejando ver una faceta más social luego de un tiempo de recogimiento.

La reaparición fue interpretada por muchos como un paso importante en su proceso personal tras la tragedia.Cabe recordar que el fallecimiento de Yeison Jiménez ocurrió el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en el departamento de Boyacá, hecho que conmocionó a la música popular en Colombia.

En el siniestro también murieron varios integrantes de su equipo de trabajo, lo que aumentó el impacto de la noticia en el país.Desde entonces, Sonia Restrepo había optado por mantenerse alejada del ojo público.

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Aunque se le vio en algunos eventos puntuales, como homenajes al artista, el cumpleaños de su hija y un retiro espiritual, su presencia en redes sociales ha sido mínima, manteniendo incluso su cuenta privada y sin pronunciarse directamente sobre lo ocurrido.

Esta reciente aparición en un evento social marca un contraste con ese bajo perfil, mostrando que poco a poco retoma algunas actividades cotidianas. Sin embargo, su actitud discreta se mantiene, lo que también ha sido valorado por quienes siguen de cerca la historia.

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Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos usuarios destacaron su elegancia, su fortaleza y la manera respetuosa en la que lleva el duelo.

Comentarios como “Se ve hermosa, pero triste a la vez”, “Mucha fortaleza para ella” y “El camino continúa pese al dolor” reflejan el apoyo que recibe en este proceso.

Por ahora, Sonia Restrepo no ha dado declaraciones públicas, pero su aparición deja ver una nueva etapa en medio del duelo, en la que intenta retomar su vida sin dejar de honrar la memoria de quien fue una de las figuras más queridas de la música popular en Colombia.

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