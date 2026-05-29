Paloma Valencia rompe el silencio sobre actitud de su hija: "Está preocupada"

Detrás de la figura de la senadora aguerrida y firme, existe una madre que lidia con las complejidades de equilibrar la política con la crianza.

En su paso por El Klub de La Kalle, Paloma Valencia dedicó una parte importante de la entrevista a hablar de Amapola, su hija, quien se ha convertido en una figura recurrente y carismática en esta etapa electoral.

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La niña, con la espontaneidad propia de su edad, ha dejado frases que ya son tendencia entre los seguidores de la candidata.

Una de las anécdotas que más causó gracia fue la queja de la pequeña por las largas ausencias de su madre. Paloma contó que Amapola, con dramatismo infantil, le dice:

"Desde que mi mamá se fue mi vida se arruinó". A pesar de terminar sus jornadas exhaustas, Valencia aseguró que hace el esfuerzo de regresar a casa sin importar el lugar de Colombia donde se encuentre para poder levantarse a las 5:00 a.m. con ella.

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¿Cuáles son las ocurrencias de Amapola en la campaña de Paloma Valencia?

Amapola no solo acompaña a su madre, sino que se toma las causas muy en serio. Paloma relató que la niña tiene una formación similar a la suya y le preocupa genuinamente el resultado de las elecciones.

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En un momento de sinceridad, la pequeña le preguntó: "¿Y qué pasa si perdemos? Yo no estoy firme por la patria". Ante esto, la senadora solo pudo reírse y darle seguridad de que el trabajo persistente dará sus frutos.

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Incluso cuando Amapola fue tendencia por sus respuestas en otros espacios, Paloma lo tomó con naturalidad:

"Ella siempre ha sido así. Ella dice lo que piensa... me dio risa y se ve que me muero de la risa".

La niña vive la campaña con la intensidad de quien entiende que se está jugando algo importante, aunque lo exprese con la inocencia de su edad.

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¿Cómo reacciona Amapola ante los insultos a su madre en la calle?

Sin embargo, no todo es alegría. La exposición pública también tiene un lado oscuro que ha afectado a la menor. Paloma confesó en El Klub de La Kalle que Amapola sufre cuando presencia actos de hostilidad hacia ella.

"Cuando me insultan mucho y salimos a la calle... y te insultan delante de ella, claro, y se pone a llorar". Esta situación ha generado debates sobre si es correcto exponer a la niña a la vida política.

Ante las críticas por "exponerla", Paloma tiene una posición clara: "¿Y entonces no la veo? ¿Y entonces la dejo y que no me vea? No, yo creo que todo lo contrario. Mi motor para estar aquí es ella".

Para la senadora, su hija es la razón por la cual busca transformar el país, para que los niños de cualquier político no sufran de hostigamiento o bullying.

Mira la entrevista completa aquí: