Angeóloga predice fecha en la que estallaría la Tercera Guerra Mundial este año

El ambiente en el mundo se siente pesado y parece que no es solo tu impresión. Según lo revelado por Karen Caro Astral en su visita a El Klub de La Kalle, el planeta está a punto de enfrentar su prueba más dura: el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Lo que comenzó como un scroll en TikTok para muchos, terminó siendo una advertencia seria sobre el futuro de la humanidad que involucra a las potencias más grandes del globo.

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Karen fue muy específica sobre los tiempos y los protagonistas de este oscuro capítulo. Según sus varas de radiestesia y la guía de sus ángeles, el conflicto no es algo lejano de lo que debamos preocuparnos en una década.



"Esta guerra será a mitad de año", afirmó textualmente en La Kalle. Al ser consultada sobre quiénes estarían en el frente de batalla, los nombres que marcaron las varas fueron Estados Unidos e Irán, pero con una participación masiva de otras naciones.

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"¿China estará en esta guerra? Sí, y marca más a China", reveló la angeóloga, dejando claro que el gigante asiático tendrá un papel protagónico y determinante.

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Pero el vaticinio se vuelve más escalofriante al entrar en detalles sobre cómo se librará esta batalla. Karen mencionó que Rusia y Corea del Norte también estarán involucradas, creando un bloque de tensiones que afectará a todos los continentes.

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Lo más preocupante es que el conflicto no se limitará a armas convencionales; se habló de la presencia de un fuerte componente atómico y atentados que desestabilizarán la paz global.

"El virus va a ser parte de esta guerra", añadió Karen, sugiriendo que la salud pública será utilizada como una herramienta de combate.

A pesar del panorama tan denso, hay una pequeña luz para nosotros. Al preguntar si Colombia se vería afectada directamente por los ataques o el frente de batalla, la respuesta de los guías fue que el impacto no sería tan directo para el país.

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Sin embargo, la advertencia está hecha: la mitad del año marca un punto de no retorno para la geopolítica mundial. Así que, mientras disfrutas de tus días, no pierdas de vista las noticias, porque según lo dicho en La Kalle, el tablero del mundo está a punto de saltar por los aires.

Mira la entrevista completa aquí: