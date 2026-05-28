Feria de empleo en Theatron para población LGBTI; más de 5 mil vacantes para jóvenes

Esta iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá busca abrir las puertas del mercado de trabajo a poblaciones que suelen enfrentar retos adicionales en su búsqueda de "camello", especialmente los jóvenes y las personas pertenecientes a los sectores sociales LGBTI.

La magnitud del evento es considerable: se han dispuesto más de 5.000 vacantes listas para ser ocupadas por quienes asistan a la jornada.

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¿Cuándo y dónde es la feria de empleo inclusiva de Theatron?

Para que no te pierdas esta oportunidad, debes marcar en tu calendario el jueves 4 de junio. El evento tendrá lugar en las instalaciones del reconocido club Theatron, ubicado en la Calle 58 # 10 - 32.



Es un punto central de la ciudad que facilitará el acceso de miles de buscadores de empleo desde diferentes localidades.

La jornada comenzará temprano. Las empresas y los equipos de captación de talento estarán recibiendo a los candidatos desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Se recomienda llegar con antelación, ya que al haber más de 50 empresas reunidas en un solo lugar, querrás tener tiempo suficiente para recorrer los diferentes stands y conocer las ofertas que mejor se adapten a tu perfil profesional o a tus aspiraciones si buscas ese primer empleo.

Esta feria se destaca por ser un espacio pensado en la igualdad, donde empresas que creen firmemente en la diversidad buscan integrar a sus equipos a personas con ganas de trabajar y aportar su talento a la ciudad.

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¿Qué requisitos necesito para aplicar a las vacantes?

Participar en este encuentro laboral es directo y no requiere de intermediarios, pero sí es fundamental que cumplas con los requisitos básicos para que tu postulación sea efectiva.

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Al momento de asistir a Theatron, debes tener a la mano dos elementos esenciales:

Documento de identificación: Debes llevar tu cédula original para realizar cualquier trámite o registro que soliciten las empresas participantes. Hoja de vida: Es vital que alistes tu currículum actualizado. Te sugerimos llevar varias copias físicas, puesto que tendrás la oportunidad de aplicar a múltiples vacantes simultáneamente con diferentes empleadores en el mismo recinto.

Esta es una oportunidad única para los jóvenes que buscan romper la barrera de la falta de experiencia y para la comunidad LGBTI que busca entornos laborales respetuosos e inclusivos.