Lo que hay detrás del movimiento 'Passport Bros'; polémico fenómeno de internet

Si has caminado últimamente por las calles de El Poblado o el Parque Lleras en Medellín, es posible que hayas notado un aumento de visitantes extranjeros con cámaras y celulares grabando contenido para sus redes.

Pero detrás de esas imágenes de viajes y nomadismo digital, se esconde un fenómeno que hoy tiene a la Alcaldía de Medellín y a la Policía en máxima alerta: los denominados Passport Bros.

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¿Qué son exactamente los Passport Bros y qué buscan en Medellín?

Los Passport Bros son una numerosa comunidad de hombres, principalmente de Estados Unidos y Europa, que utilizan internet para promover viajes desde el primer mundo hacia países de América Latina y Asia.



Su argumento principal es que las mujeres en sus países de origen están influenciadas por un feminismo que ellos consideran "hostil" o "egoísta".

Estos hombres aseguran que en ciudades como Medellín es mucho más fácil encontrar mujeres "dociles" y "femeninas" para entablar desde encuentros casuales hasta relaciones formales.

En foros de plataformas como Reddit, con miles de miembros, y en videos de TikTok, comparten "guías" sobre cómo conseguir citas en la ciudad, recomendando asistir a eventos de intercambio de idiomas o invitar a mujeres locales a restaurantes costosos.

Sin embargo, esta visión de las mujeres locales basada en estereotipos es lo que genera preocupación. Organizaciones como Valientes Colombia advierten que describir a las mujeres como seres sumisos solo aumenta su vulnerabilidad y permite que crezcan delitos graves como la trata de personas y la explotación.

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Es fundamental que entiendas que, aunque ellos lo pinten como una búsqueda romántica, muchas veces sus acciones rozan actividades que son estrictamente ilegales en nuestro país.

¿Por qué las autoridades de Medellín vigilan este movimiento extranjero?

La preocupación de las autoridades no es infundada. Medellín ha sido golpeada históricamente por mafias dedicadas a la explotación y la trata de personas, un flagelo que se conecta con la herencia de la cultura del narcotráfico en la ciudad.

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Debes saber que en Colombia el proxenetismo es un delito castigado por la ley. Actualmente, las autoridades monitorean grupos digitales donde se evidencia el fomento de prácticas prohibidas y tours que ofrecen recorridos por establecimientos de entretenimiento nocturno con descripciones explícitas de encuentros con trabajadoras.

La situación es crítica: solo en 2024, catorce extranjeros fueron arrestados en Medellín por delitos relacionados con abusos contra menores.

Esto ha llevado a que se restrinjan actividades en zonas turísticas clave tras casos indignantes de extranjeros hallados con menores en hoteles de la ciudad.

La narrativa de los Passport Bros, según expertos, forma parte de una corriente de "antifeminismo" donde los hombres sienten resentimiento y culpan a las mujeres de su entorno, buscando en el extranjero una dinámica de poder que ya no tienen en sus países.

Como ciudadano o visitante, es vital comprender que la promoción de cualquier tipo de turismo que vulnere la integridad de las personas es ilegal y está bajo el lente de la justicia.