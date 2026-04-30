Por un 'like' podrías perder la VISA americana; anuncian nuevos filtros digitales

Si estás planeando tu próximo viaje a Disney, a una conferencia de negocios o incluso si buscas iniciar tus estudios universitarios en el norte, es momento de que revises qué has estado publicando en tus perfiles.

Olvida por un momento los estados de cuenta bancarios y las cartas laborales; ahora, el protagonista de tu proceso migratorio es tu huella digital. Los tiempos han cambiado y el consulado estadounidense ha decidido que tus interacciones en internet dicen de ti tanto como tus documentos oficiales.

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Bajo la nueva administración de Donald Trump, las reglas del juego para obtener una visa temporal han dado un giro de 180 grados. Ya no se trata solo de llenar formularios con precisión quirúrgica, sino de enfrentar un escrutinio digital sin precedentes.



Los oficiales consulares ahora tienen la tarea de incorporar dos preguntas obligatorias en las entrevistas que van directo al grano: tu vida en la red. Este nuevo filtro busca detectar cualquier señal que no encaje con la información que entregaste o que pueda sugerir algún tipo de riesgo para la seguridad nacional.

¿Qué están mirando para entregar la VISA?

No es solo esa foto de tus vacaciones pasadas. Las autoridades ahora dan una relevancia máxima a tus publicaciones, comentarios e interacciones en redes sociales.

Están buscando cualquier rastro de vinculación o apoyo a organizaciones extremistas, una medida que se ha convertido en el eje central de las entrevistas para visas de turismo, intercambio académico y trabajo temporal.

Este refuerzo en el monitoreo digital es parte de una estrategia migratoria mucho más estricta que busca "limpiar" el proceso de cualquier contradicción u omisión.

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Pero el cambio no se detiene en lo virtual. La presencialidad ha vuelto con una fuerza que ha tomado a muchos por sorpresa. Si antes los niños menores de 14 años o los adultos mayores de 79 podían saltarse la fila y enviar su pasaporte por correo, esos días han terminado.

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Ahora, todos los solicitantes, sin importar si son bebés o abuelitos, deben presentarse en persona para su entrevista consular y la toma de datos biométricos.

Esto significa que las familias deben coordinar sus agendas para asistir completas ante el oficial, lo que sin duda está estirando los tiempos de espera en las sedes diplomáticas.

La presión es real y los números lo respaldan. Según reveló el diario EL TIEMPO, desde que estas medidas de endurecimiento se pusieron en marcha tras el regreso de Trump al poder, se han revocado más de 100,000 visas y las cifras de deportaciones han escalado de manera significativa.

Además, se estima que unos 2.5 millones de personas han decidido abandonar el país de forma voluntaria ante el nuevo clima de control.

Este panorama es especialmente relevante para países como Colombia, donde la demanda de visas está por las nubes gracias a eventos masivos como el Mundial de 2026. Aunque los procesos siguen abiertos y las visas se siguen tramitando, el filtro es ahora mucho más fino.