Momento random en Mundial: Periodista abandona en vivo para tomarse foto con Shakira

Durante la antesala de la inauguración del Mundial 2026, uno de los momentos más comentados en redes sociales tuvo lugar en el Estadio Ciudad de México. El protagonista fue el periodista deportivo argentino Marcelo Benedetto, quien sorprendió a los espectadores al interrumpir momentáneamente su trabajo para acercarse a Shakira.

El incidente tuvo lugar mientras Benedetto realizaba una salida en vivo para la señal de DSports. Mientras conversaba con sus compañeros en el set de grabación, el comunicador notó un movimiento inusual a sus espaldas en las instalaciones internas del estadio.

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Una vez se percató que se trataba de Shakira, quien caminaba acompañada de su equipo de trabajo, este decidió actuar de inmediato.



Con total naturalidad, el periodista advirtió a sus colegas al aire: “¿Me permitís que voy por una consigna? Está viniendo Shakira. Voy a buscar a Shakira”. Acto seguido, dejó el micrófono y abandonó momentáneamente su puesto de trabajo ante la mirada de miles de televidentes para dirigirse hacia la artista barranquillera. Si deseas ver el video del momento exacto haz click aquí.

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🎙️ @m_benedetto y SHAKIRA en el Azteca, a menos de 24 horas del inicio del #MundialEnDSPORTS.



📸🔙 Ya tenía una con Dua Lipa... #SeHablaAsiDSPORTS pic.twitter.com/0EnGWCpnsk — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

¿Marcelo Benedetto consiguió la foto con Shakira?

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Al ser abordada por el periodista, Shakira accedió amablemente a posar para una fotografía. Tras obtener la imagen, la artista continuó su recorrido hacia la zona de camerinos para cumplir con sus compromisos previos al show.

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Por su parte, Benedetto regresó a su posición original y retomó la cobertura del evento futbolístico sin mayores inconvenientes, en un hecho que despertó varios comentarios en redes sociales.

Algunos usuarios celebraron su autenticidad y lo calificaron como un "capo" por aprovechar la oportunidad única, otros cuestionaron el hecho de haber dejado su trabajo "tirado" por un interés personal.

Este no es el primer encuentro de este tipo para el periodista argentino; sus colegas recordaron que Benedetto protagonizó un momento similar durante una final de la Champions League, cuando logró fotografiarse con la cantante británica Dua Lipa.

Recordemos que la inauguración de este evento contó con otros artistas de incluyó de renombre como J Balvin, Maná, Belinda y Danny Ocean, en una presentación que duró cerca de 15 minutos.

En el ámbito deportivo, la jornada inaugural en México estuvo marcada por el triunfo de la selección local ante Sudáfrica con un marcador de 2-0, gracias a un gol del colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones.

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