Solo un niño salió a recibir a Selección de Sudáfrica en su llegada al Mundial en México

Lo que comenzó como el deseo de completar el álbum de estampas del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una de las historias más emotivas y virales del inicio de la Copa del Mundo.

Pues el protagonista es un niño mexicano conocido como Luchito quien captó la atención de miles de aficionados ya que fue el único que llegó a recibir a la selección de Sudáfrica en Pachuca, México, y esperó frente al hotel durante más de 24 horas, con la esperanza de conseguir algunos autógrafos.

La escena ocurrió frente al hotel de concentración del equipo africano, que llegó a México para preparar su participación en el torneo. Mientras la expectativa por la llegada de las selecciones crecía en distintas ciudades, Luchito fue el único aficionado que acudió a recibir a los jugadores sudafricanos.



Con una cartulina escrita en inglés en la que pedía firmas para su álbum del Mundial, el menor aguardó pacientemente la salida de la delegación. Su perseverancia tuvo recompensa cuando el entrenador Hugo Broos fue el primero en acercarse, firmarle el álbum y entregarle una camiseta oficial de la selección.



La reacción de los futbolistas fue aún más llamativa. Uno a uno comenzaron a salir del hotel y formaron una fila para compartir con el pequeño aficionado, firmar autógrafos, tomarse fotografías e incluso enseñarle algunos de los gestos tradicionales del equipo conocido como los Bafana Bafana.

La historia también tuvo otro episodio especial cuando uno de los integrantes del combinado sudafricano tomó desde el autobús una bandera que el niño había elaborado a mano para darles la bienvenida al país.

La repercusión fue tan grande que medios de comunicación locales buscaron al menor para conocer más sobre su experiencia. Lo que inicialmente parecía una simple búsqueda de autógrafos terminó convirtiéndolo en uno de los símbolos más curiosos y emotivos de la antesala de este Mundial.

Días después de hacerse viral, Luchito apareció junto a su padre en el Estadio Ciudad de México, vistiendo la camiseta de Sudáfrica y con la ilusión de conseguir una entrada para el partido inaugural entre México y el conjunto africano.

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El momento quedó registrado en videos y fotografías que rápidamente se difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa a Luchito celebrando junto a los jugadores e incluso realizando el recordado baile popularizado por el exfutbolista Siphiwe Tshabalala durante el Mundial de 2010.

Consultado sobre cuál selección apoyaría en ese encuentro, respondió con sinceridad: “A los dos. Soy de México, pero Sudáfrica me firmó mi álbum y mi playera”.

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La selección de Sudáfrica llegó recientemente a territorio mexicano para afrontar la que será su cuarta participación en una Copa del Mundo. Su arribo se produjo después de superar algunos inconvenientes relacionados con trámites migratorios y visas para parte de su delegación.

La historia de Luchito se convirtió en una muestra de cómo el fútbol puede generar conexiones inesperadas y transformar a un aficionado anónimo en uno de los protagonistas más comentados de la previa mundialista.