Momento en que logística saca a Shakira tras su presentación; se 'enfarró'

Shakira volvió a ser tendencia pocas horas después de su presentación en la inauguración del Mundial 2026.

Esta vez no fue por su show musical, sino por un video que comenzó a circular masivamente en redes sociales y que mostró un curioso momento ocurrido justo cuando abandonaba el terreno de juego.

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La barranquillera fue una de las artistas principales del espectáculo realizado en Ciudad de México, donde compartió escenario con figuras internacionales y representó a Colombia en una de las noches más importantes del evento deportivo.

Sin embargo, una vez terminó su actuación, las cámaras captaron una escena que rápidamente llamó la atención de miles de usuarios.

El momento que más llamó la atención ocurrió cuando comenzó a sonar “La Dueña del Swing”, el popular merengue de Los Hermanos Rosario.

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En las imágenes se observa a Shakira desplazándose junto a parte de su equipo mientras sonaba música dentro del estadio. En medio del recorrido, la cantante parece detenerse por unos instantes y disfrutar del ambiente que todavía se vivía en el escenario.

Mientras tanto, varias personas vinculadas a la organización del evento intentaban continuar con el protocolo previsto para el cierre de la ceremonia.

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Los videos muestran a integrantes de logística acercándose a la artista para indicarle que debía abandonar la cancha y permitir que avanzara el cronograma establecido para el resto de actividades.

La escena fue suficiente para que las redes sociales comenzaran a llenarse de comentarios, bromas y reacciones de seguidores de la cantante.

Muchos usuarios destacaron la espontaneidad de la barranquillera, mientras otros simplemente se divirtieron con las imágenes y las compartieron miles de veces.

Shakira celebra 100 millones de visualizaciones del videoclip Dai Dai Foto tomada de: @Shakira

Shakira fue una de las protagonistas de la inauguración

La artista colombiana tuvo una de las presentaciones más comentadas de la ceremonia. Su aparición generó expectativa desde días antes del evento y su actuación fue una de las más aplaudidas por el público presente.

Durante el espectáculo interpretó "Dai Dai", la canción oficial del torneo para este año, acompañada por una puesta en escena que incluyó bailarines, efectos visuales y una producción de gran formato.

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Junto a ella también participaron otros artistas reconocidos internacionalmente, entre ellos J Balvin, Ryan Castro y Burna Boy.

Tras finalizar las presentaciones musicales, la atención pasó rápidamente a los videos que comenzaron a circular en redes sociales mostrando el momento protagonizado por Shakira mientras abandonaba la cancha.

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Las imágenes no tardaron en viralizarse y se convirtieron en uno de los temas más comentados por los usuarios durante las horas posteriores a la inauguración.