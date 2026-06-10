¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026? La artista rompe el silencio

Shakira se presentará en el Estadio Azteca de Ciudad de México el jueves 11 de junio en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, en la cual interpretará su éxito y canción oficial del torneo titulada "Dai Dai", junto a el artista nigeriano Burna Boy.

Sin embargo, la atención de la prensa no se centra únicamente en la magnitud del Mundial, sino en las recientes declaraciones de la cantautora sobre su permanencia en la industria musical tras un periodo de intensas especulaciones sobre su retiro.

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Surgió la interrogante ¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026?, los hechos y declaraciones recientes de la artista ofrecen una perspectiva basada en la reflexión de sus decisiones y de su carrera profesional.



La barranquillera reveló que, en algún momento de su vida, estuvo considerando retirarse de la música y vivir una vida fuera de los escenarios: "Hace unos años, estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música", dijo, hoy afirma que al mirar atrás, pienso: "¿Qué locura, no?".

Se refiere a ese momento cómo un periodo de crisis de identidad en donde: "Simplemente a veces nos olvidamos de lo que somos", luego utiliza la frase "Tenía y tengo mucho más que decir y hacer", con la que nos deja en claro que aún tiene muchas cosas por hacer y no está en sus planes retirarse del escenario.

La poliglota ha participado en varías ocasiones en este evento y considera que: "la música y el fútbol mueven a las masas...ambos despiertan pasión en la gente. Esa pasión es lo que nos une" ademas indicó que cuando escribe lo hace con un enfoque.

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Participar en un evento de talla mundial, genera gran presión la colombiana afirma que “Cuando me enfrento a la tarea de escribir una canción para el Mundial, entiendo lo que la gente realmente necesita para vivir el momento al máximo” pero ademas de eso le brinda la oportunidad de impactar a miles de personas, con un ritmo efectivo y un mensaje potente.

¿Cuál es la canción que Shakira cantará en el mundial?

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Durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 la artista cantara junto a Burna Boy la canción "Dai Dai", dicha canción fue compuesta en colaboración con el cantante Ed Sheeran.

La empresaria contacto al músico británico para que juntos escribieran la canción que fusiona el afrobeat, los ritmos caribeños y las guitarras, el coautor no lo dudo y aceptó diciendo que: "escribir algo para el mundo sería su sueño”.

El video de la canción que se centra en la perseverancia con versos como "Donde hay voluntad, hay un camino" alcanzó los 35 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, acumulando actualmente una cifra que supera los 95 millones de reproducciones.

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