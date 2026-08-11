Imagen de la Virgen de Guadalupe queda intacta entre los escombros tras el temblor

Un cuadro de la Virgen de Guadalupe se volvió viral en diversas plataformas digitales luego de ser localizado sin daños visibles entre los restos de una edificación afectada por el terremoto en el país.

El hallazgo se produjo tras el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 y rápidamente captó la atención de miles de usuarios en redes sociales, quienes compartieron la fotografía de la figura religiosa.

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La imagen, que circuló rápidamente a través de plataformas como Facebook y X, muestra el cuadro de la Virgen de Guadalupe sobre un cúmulo de concreto y polvo. A su alrededor se observan varillas retorcidas y restos de la estructura afectada por el sismo.



Pese a encontrarse entre los escombros, la pieza conserva sus colores característicos en tonalidades azul, verde y rosa. La fotografía fue difundida originalmente por el usuario @thepost463 en redes sociales y destaca por el contraste entre el estado de la figura religiosa y los daños registrados en el lugar.

🇨🇴💔 Entre los escombros del terremoto en Colombia, aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe pic.twitter.com/LyYYajIZAZ — Airosa Pachuca (@thepost463) August 11, 2026

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales al ver la imagen de la Virgen de Guadalupe?

La difusión de la fotografía generó numerosas reacciones entre los internautas, especialmente entre usuarios que la interpretaron como un símbolo de esperanza y fe en medio de la emergencia.

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En las publicaciones compartidas en redes sociales, algunas personas calificaron el hallazgo como un “milagro de fe” y un “símbolo de esperanza”, mientras otras lo consideraron un mensaje de consuelo frente a las consecuencias del terremoto.

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Los comentarios que acompañan las publicaciones también reflejan expresiones de conmoción y solidaridad con las personas afectadas por el movimiento telúrico.

Para algunos usuarios, el hecho de que la figura permaneciera aparentemente intacta entre los escombros adquirió un significado especial debido al contexto de destrucción provocado por el sismo.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

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El sismo que provocó daños en diferentes regiones de Colombia se registró durante la mañana del lunes 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7,4.

El movimiento telúrico generó afectaciones en distintas zonas del país y activó los protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas y evaluar las estructuras que presentaron daños.

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El periodista José Patiño relató la angustia que vive su familia mientras buscan a su padre, Darío Patiño, tras el colapso de una edificación en Cali. /Foto: AFP

Actualmente, los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en los sectores más afectados. Estas tareas se desarrollan mientras continúan circulando en redes sociales fotografías y videos que muestran diferentes momentos de la emergencia.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas afectadas mientras avanzan las evaluaciones para determinar el alcance de los daños ocasionados por el sismo.

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