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Así rescataron a perrito que llevaba ocho horas bajo los escombros en Cali luego del terremoto

El animalito fue encontrado durante la madrugada del 11 de agosto y, tras ser rescatado de los escombros, recibió atención veterinaria.

Rescatistas llevando en brazos a un perro pequeño de pelaje claro, con bozal preventivo de cinta amarilla
Un perrito fue rescatado con vida por socorristas y voluntarios en Cali tras permanecer ocho horas atrapado
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

Durante la madrugada de este martes 11 de agosto, un perro fue rescatado con vida tras permanecer más de ocho horas atrapado bajo los escombros de una edificación que colapsó en Cali, luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto.

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El animal fue localizado durante las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes que se adelantan en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. En el operativo participaron organismos de emergencia y ciudadanos que se encontraban en la zona.

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Un video difundido en redes sociales, específicamente en la cuenta de X @soycamilochara, registró el momento en que un ciudadano recibió al perro después de que los rescatistas lograran extraerlo de la estructura.

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En el lugar también se encontraba la propietaria del animal, quien acompañó las labores de rescate. Una vez retirado de los escombros, el perro fue trasladado hasta una ambulancia ubicada cerca de la zona para recibir atención veterinaria.

El rescate ocurrió después de varias horas de búsqueda y se convirtió en uno de los momentos destacados de las labores de emergencia que continúan en Cali tras el movimiento telúrico.

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¿Qué otros perros han sido rescatados tras el terremoto en Colombia?

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Este caso se suma a otro rescate registrado el lunes 10 de agosto en Cali. En esa oportunidad, otro perro fue encontrado con vida entre los escombros de una estructura afectada por el sismo.

Las imágenes de ese operativo también fueron difundidas en redes sociales y mostraron el momento en que los equipos de emergencia lograron sacar al animal de la zona afectada.

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Los organismos de socorro continúan trabajando en diferentes sectores de la ciudad para localizar a personas y animales que pudieran permanecer atrapados en estructuras afectadas por el terremoto.

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Las labores de búsqueda se mantienen mientras existan condiciones de seguridad para los rescatistas y posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

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Los videos de los rescates han circulado ampliamente en redes sociales, donde usuarios han destacado el trabajo de los organismos de emergencia y de los ciudadanos que participan en las labores de asistencia.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y evaluación de las estructuras afectadas, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas donde se registraron daños tras el sismo.

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